GF Vip, problemi tecnici per il televoto, che viene sospeso: è polemica sul web

Il televoto del Grande Fratello Vip 5 è andato in tilt e la produzione ha deciso di sospendere la votazione: polemica sul web

Problemi tecnici per il televoto, sospeso in modo temporaneo. Questa settimana a lottare per un posto alla finale al GF Vip, ci sono Stefania Orlando e Giulia Salemi. La “lotta” tra le due è molto sentita e sul web è un continuo sostenere le proprie predilette.

Nel frattempo il televoto ha qualche problema tecnico e sul web sorge una polemica: secondo molti utenti su Twitter, funzionerebbe solo per mandare avanti la conduttrice Rai mentre risulterebbe bloccato per l’influencer italo-iraniana.

Nello specifico, se si digita il nome “Giulia”, il sistema non riconosce come valida la votazione. Questo non avviene scrivendo il nome “Stefania”, poiché il voto viene accettato.

Che sta succedendo? C’è chi accusa l’ipotesi di televoto truccato e chi pensa che sia dovuto ad un sovraccarico di voti. Non solo: chi sostiene che la sospensione delle votazioni sia stata presa per evitare voti dall’estero.

Sono evidenti, infatti, profili falsi provenienti da paesi stranieri, che hanno caratterizzato quest’edizione del reality. Ci sono inoltre gruppi Telegram, creati con lo scopo di votare i propri beniamini, usando delle mail provvisorie. Con questo sistema, gli utenti possono registrarsi sul sito ufficiale del programma ed esprimere il proprio voto. Stando al regolamento del televoto, sono permesse votazioni espresse solo sul territorio italiano. A quanto pare, non esiste ancora un modo per contrastare i voti irregolari. In tanti hanno affermato di aver votato dalla Spagna e Brasile, con strumenti che falsificano l’identificazione della loro posizione geografica.

Insomma, sicuramente verranno fornite alcune spiegazioni non appena verrà sbloccato il televoto. Chi riuscirà ad avere la meglio tra Stefania e Giulia? Non rimane che attendere.

