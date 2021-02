Tempesta d’Amore 20 – 26 febbraio 2021: Linda soffre, torna Rosalie

Come succede in ogni soap, le anticipazioni di Tempesta d’Amore, mostreranno qualcuno soffrire per amore. Nelle trame degli episodi settimanali dal 20 al 26 febbraio 2021, Linda avrà il cuore spezzato. Il suo amato Andrè non vorrà rimettersi con lei. Michael e Rosalie renderanno difficile la vita ad Andrè. Tutto si appianerà, quando il giovane deciderà di non mettersi contro Rosalie.

Tempesta d’Amore anticipazioni: Rosalie troverà ospitalità

Rosalie Engel era nel cast di Tempesta d’amore più di dieci anni fa. Si tratta di un personaggio importante della soap tedesca, anche se da cinque anni non si avevano più notizie.

Rosalie ostacolò l’amore di Emma e Felix, nella famosa quarta stagione della telenovela. Le due donne sono sorellastre e alla fine non riuscì nel suo intento.

Abbiamo rivisto l’attrice anche nella quinta stagione, quando sposò Lukas Zastrow. La donna ebbe a che fare con la terribile suocera Cosima.

Quest’ultima tentò di uccidere la nuora per avere le sue azioni del Fürstenhof. Rosalie sopravvisse all’attentato, ma cadde in un lungo coma.

Rosalie Engel conobbe Michael Niederbühl

In seguito al drammatico evento la Engel conobbe Michael Niederbühl. Egli si occupò della giovane e i due si innamorarono. Prima delle nozze, Rosalie conobbe Jacob, il fratello di Eva.

Con lui la Engel ebbe una relazione clandestina e Michael troncò il suo fidanzamento. Rosalie però continuerà a pensare al suo perduto amore. In seguito ebbe altri flirt, dopo 5 anni vorrebbe riconquistare il suo dottore.

Rosalie verrà assunta come barista al Fürstenhof e riuscirà a convincere Michael e Andrè ad ospitarla. Paul riuscirà a trovare a Michelle i gioielli persi e i due si baceranno.

La ragazza venderà i preziosi e farà il giro del mondo. Paul non sarà contento. Vanessa non permetterà a Bela di andare a un colloquio di lavoro. Robert e Vanessa non si nasconderanno più

Tim verrà trovato da Franzi a terra, senza conoscenza. Chi l’ha colpito è Karl e Michael gli dirà di operarsi alla spalla dolorante. In seguito non potrà più giocare.

Talismani e amuleti, con varie liti tra Werner e Robert alimentate da Ariane continueranno nelle prossime puntate. Le anticipazioni di Tempest d’amore per la prossima settimana ci sorprenderanno.

