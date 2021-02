Cotto e Mangiato ricetta 19 febbraio 2021: frollini ad occhio di bue

Dolce classico della tradizione a Cotto e Mangiato. Tessa ci preparare i frollini ad occhio di bue

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

250 grammi di farina

50 grammi di fecola di patate

1 cucchiaio abbondante di lievito per dolci

2 uova

2 albumi

120 ml di olio di semi

200 grammi di zucchero

Marmellata

Cioccolata

Crema di pistacchio

Procedimento

In una ciotola sbattere uova e albumi con lo zucchero aggiungendo a filo l’olio di semi. Poi inglobare le due farine e il lievito per dolci, amalgamare e impastare. Con un mattarello stendere la frolla ottenuta, dallo spessore di un cm circa. Creare delle forme a cerchio e a ruota dunque cuocere in forno a 180 gradi una venitina di minuti. Una volta pronti farcire con le varie creme il disco pieno e appoggiare sopra il disco vuoto. Infine spolverata di zucchero a velo e servire.

