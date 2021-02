Il Segreto anticipazioni domenica 21 febbraio 2021

Non ci saranno anticipazioni settimanali per il Segreto. La soap di Puente Viejo, durante la fascia pomeridiana, è stata sostituita dalla rete ammiraglia del Biscione. Non poche sono state le polemiche, mancano circa venti puntate dal gran finale.

Il Segreto anticipazioni: cambio orario

Dal 25 gennaio 2021, il Segreto non andrà in onda nei pomeriggi settimanali. La soap, come sappiamo è stata sostituita da DayDreamer, in versione ridotta.

Le vicende intriganti di Donna Francisca e Raimundo potremo vederle, così come andrà a finire Il Segreto, la domenica pomeriggio.

L’appuntamento con la soap spagnola è confermato per la domenica pomeriggio alle ore 14.15, sempre su Canale 5. Su Rete4 continua la programmazione delle prime puntate della soap.

Delusione anche per i fan di DayDreamer che desideravano conoscere il gran finale della soap spagnola con Can Yaman.



Il Segreto trama domenica 21 febbraio 2021

La Spagna intera è coinvolta nella consultazione elettorale, i repubblicani non hanno ancora vinto. Alicia, diventerà sindaco di Puente Viejo, verrà aiutata da Mauricio.

Iñigo si è reso conto che Isabel sta nascondendo una persona nel padiglione e ne parlerà a Tomas. Quest’ultimo fingerà di non interessarsi, egli sa che la marchesa avrebbe negato qualsiasi evidenza.

Iñigo, però, penserà anche che l’uomo nascosto sia un amante di Isabel, quindi intenderà affrontarlo.

Onesimo, strampalato e sempre in cerca di lavori strani inizierà un’attività di apicoltura. Tutto Puente Viejo sarà preoccupato. Dolores sarà sempre più preoccupata per la nipote Belen, trascurata, secondo la donna, dalla nonna materna.

Preoccupazioni nella famiglia Solozabal

Nella dimora dei Solozabal le due nuove coppie di sposi saranno molto in ansia. Huertas annuncerà a tutti che la repubblica ha vinto e che il Re si rifugerà a Parigi.

Titti festeggeranno a Puente Viejo ma non don Filiberto, che è molto preoccupato per la situazione. Iñigo affronterà Jean Pierre e parleranno di Isabel.

Dal colloquio, Iñigo scomparirà. Tomas e Adolfo, il giorno dopo, si preoccuperanno, decideranno quindi di costringere Isabel a rivelare la verità sull’uomo che tiene nascosto.

Marta e Ramon saranno in crisi e si sospetterà che l’uomo possa aver picchiato la moglie. Onesimo si tirerà indietro all’ultimo momento e non presenterà le sue memorie. Antoñita lo insulterà, mentre Donna Francisca cercherà di essere ottimista sulla salute di Raimundo.

Nuove anticipazioni sulle puntate finali de Il Segreto giungeranno presto, non mancate!

