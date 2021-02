Pillole velenose sula casa del GF Vip: la rubrica de La Velenosa – EPISODIO 16

Pronti per il riassuntino della settimana appena passata nella casa del Gfvip?

Allora è successo di tutto, la casa si è spaccata in due. Da una parte Stefania Orlando e Tommaso Zorzi detti ormai Anastasia e Genoveffa ? e dall’ ltra Giulia Salemi, Pierpaolo e Dayane . In puntata Stefania e Tommaso vengono sempre mostrati come i cattivi della situazione contro a prescindere a Giulia Salemi. Questa settimana Genoveffa e Anastasia, nonostante siano loro le cattive, se ne sono sentite dire di tutti i colori. “Non vorrei mai un’amica come lei, che donna sei? perfido, maligno, cattivo, sarò felice solo quando lei uscirà da questa casa , a 54 anni ormai questa per lei è la sua ultima opportunità di carriera” e chi più ne ha più ne metta. Queste cose dette dalle principesse?Il fulcro di tutto è stata la litigata di Tommaso e Giulia di venerdì sera. Una lite dove si sono alzati molto i toni, si sono gridato di tutto, poi lei è andata sul personale e Tommaso ha cercato di uscire dalla porta rossa che però ha trovato chiusa a chiave. Da lì sì è aperta una settimana di silenzi, dove non si guardavano neanche in faccia e non si parlavano più. Dayane invece ha ripreso la sua crociata contro Stefania, tacciandola di non essere stata una buona amica per Maria Teresa Ruta. Detto da lei scusatemi ma mi viene da ridere? anche perché da quando Rosalinda si è avvicinata a Zenga, Dayane ne ha dette di ogni sull’amica, ma lei può tutto, questo ormai è un dogma?. Rosalinda si è dimenticata del fidanzato, che nel frattempo ha mandato una diffida a tutti con il drone? e guai se lo nominano ancora! Non appena è arrivata questa diffida tempo 10 secondi ed è scattato il limone tra Rosina e Zenga?Dopo Maria Teresa Ruta potremmo.perdere un altro importante personaggio perché al televoto ora ci sono Giulia e Stefania. Penso che chi è li da cinque mesi si meriti la finale e quindi io tifo queen Stefy.

Alla prossimaBaci velenosi a tutti

