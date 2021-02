DOTA 2, il trailer della serie animata in uscita su Netflix – VIDEO

Sono passati solo pochi giorni da quando Netflix ha annunciato che stava lavorando su una serie anime basata su DOTA 2, chiamata DOTA: Dragon’s Blood, rilasciando anche un piccolo trailer di pochi secondi.

E nonostante l’annuncio originale all’inizio della settimana abbia mostrato solo pochi secondi di filmato, il nuovo trailer, visionabile in calce, è un vero e proprio teaser della serie che mostra personaggi come Davion, il Dragon Knight la cui quest sarà al centro della serie, e la Principessa Mirana (i giocatori di DOTA 2 probabilmente riconosceranno entrambi questi nomi essendo eroi giocabili nel popolare gioco online).

Questo nuovo trailer precede la data d’uscita della serie prevista per il prossimo 25 marzo.

Come precedentemente annunciato, DOTA: Dragon’s Blood sarà prodotto da Studio MIR, il gruppo dietro Legend of Korra e Voltron: Legendary Defender, con Ashley Edward Miller (co-sceneggiatore di X-Men: First Class e Thor) nel ruolo di showrunner.

Miller ha anche mostrato parte del cast della serie su Twitter, rivelando all’inizio della settimana che lo show sarà caratterizzato da diversi popolari doppiatori di videogiochi come Yuri Lowenthal, Troy Baker, Alix Wilton Regan e Kari Wahlgren insieme ad attori di cinema e TV del calibro di Lara Pulver (Sherlock), Tony Todd (Candyman), Anson Mount (Star Trek: Discovery) e Freya Tingley (Once Upon A Time. )

Maggiori dettagli sul cast e sulla serie dovrebbero arrivare prima dell’uscita prevista per il mese prossimo.

