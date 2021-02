GF Vip, Francesco Oppini assente in studio: ecco il motivo

Ieri sera, Francesco Oppini era assente in studio durante la nuova puntata del GF Vip 5: ecco cosa è accaduto

Grande assente nella puntata di venerdì 19 febbraio del GF Vip 5 è stato Francesco Oppini. Molti telespettatori infatti hanno notato che non era presente in studio e si sono chiesti quale fosse il motivo. Ma cosa è accaduto a Francesco?

A rivelarlo è stata una sua fan su Instagram, che ha scritto che l’ex gieffino classe 1982 aveva dichiarato in una diretta social che si assentava per motivi personali. In particolare, la fidanzata Cristina ha avuto problemi di salute, e quindi Francesco ha deciso di rimanere accanto a lei per sostenerla.

Qualcuno ipotizzava che l’assenza fosse dovuta ad un probabile battibecco con l’opinionista Antonella Elia, ma a quanto pare non è nulla di vero. Francesco Oppini tornerà in studio lunedì 22 febbraio, come ha anticipato nelle sue Instagram Stories.

