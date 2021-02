Isola dei famosi 2021, slitta la data d’inizio del reality: ecco perché

Rimandata la prima puntata de L’Isola dei famosi 2021 e il cast perde alcuni componenti

Prime piccole complicazioni per L’isola dei famosi 2021. La partenza del reality sarà posticipata ancora una volta e il cast rimane un dubbio, tra smentite e conferme. Il reality sarebbe dovuto iniziare l’11 marzo, ma stando a quanto riportato da TvBlog potrebbe slittare a venerdì 12 marzo. Il motivo? Per evitare che il programma condotto da Ilary Blasi si scontri con “Che Dio ci aiuti 6”, serie di successo e campione d’ascolti della Rai.

Stando alle prime indiscrezioni, saranno venti le puntate con appuntamenti bisettimanali di lunedì e venerdì come il Grande Fratello Vip.

Ci sono dubbi sul cast del programma, poiché Ilary Blasi e lo staff ci stanno ancora lavorando. Il ruolo d’inviato in Honduras sarebbe stato affidato a Massimiliano Rosolino, mentre tra le opinioniste ci dovrebbero essere Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. Tra i personaggi famosi che si sono ritirati, ci sono Amedeo Goria (per frequenti visite mediche) e Giovanni Ciacci. Tra gli assenti, c’è anche Carla Gozzi, l’esperta di stile sarebbe ben voluta dalla produzione, ma ha dovuto rifiutare la partecipazione per numerosi impegni.

Novità sullo studio che sarà a Robinie a Cologno Monzese, come anticipato dalla stessa conduttrice. Una novità per la stessa Blasi che ha sempre condotto a Roma. Il pubblico non sarà presente per rispettare i protocolli anti-Covid.

