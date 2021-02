Elisabetta Gregoraci e Briatore sono tornati insieme? La verità

La soubrette e l’imprenditore trascorrono spesso del tempo insieme, si vocifera che ci sia un ritorno di fiamma, ma la realtà è diversa

La vita sentimentale di Elisabetta Gregoraci è nuovamente al centro del gossip. Stando a quanto vociferato dal settimanale Vero, pare che la soubrette calabrese sia tornata insieme a Flavio Briatore. A smentire la notizia, è stato Gabriele Parpiglia su Giornalettismo. Il noto giornalista informato sulle vicende sentimentali dei vip italiani, infatti, ha confermato che la Gregoraci e l’imprenditore piemontese sono in ottimi rapporti, ma nessun ritorno di fiamma all’orizzonte.

Ad alimentare la voce su possibile ritorno in amore, sarebbe il fatto che la soubrette e l’imprenditore trascorrano spesso del tempo insieme. Tale condizione non rappresenta niente di nuovo, dato che i due hanno deciso di continuare a frequentarsi, nonostante la separazione. Una decisione presa probabilmente per il bene del figlio Nathan Falco di 10 anni.

Si è parlato inoltre di un altro ritorno di fiamma nella vita della Gregoraci: quello con Francesco Bettuzzi, l’imprenditore con cui avrebbe avuto una lunga storia d’amore con la showgirl dopo la separazione con Briatore. La voce è stata poi smentita dallo stesso diretto interessato in una diretta Instagram con il paparazzo Maurizio Sorge.

Insomma, nessun amore in vista per Elisabetta Gregoraci, attualmente molto concertata sul suo lavoro e sul suo ruolo di madre.

