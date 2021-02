La Boheme edizione 1996 in onda su Rai 5

La Bohème è l’opera mattutina che andrà in onda su Rai 5 domenixa mattina.

Si tratta dell’edizione andata in scena presso il Teatro Regio di Torino nel 1996, per la celebrazione a suo tempo dei cento anni esatti dalla prima rappresentazione assoluta del capolavoro pucciniano.

In quell’occasione la direzione musicale andò al maestro Daniel Oren, accompagnato per la regia teatrale da Giuseppe Patroni Griffi. Per il cast, oltre al grande Luciano Pavarotti nei panni di Rodolfo, salirono sul palco Mirella Freni nei panni di Mimì e Nicolai Ghiaurov nel ruolo di Colline. Orchestra e coro furono quelli del Teatro Regio. Regia televisiva di Ilio Catani

