Troy: trama e curiosità sul film d’azione del 2004 con Brad Pitt in onda stasera

Troy andrà in onda stasera, alle ore 21.27, su Rete 4. Tutto quello che sappiamo sul film sulla guerra di Troia del 2004 con Brad Pitt.

Troy: trama, trailer, cast e curiosità sul film

Troy è una pellicola diretta da Wolfgang Petersen, con la sceneggiatura di David Benioff e liberamente tratto dall’Iliade di Omero.

La pellicola, da 161 minuti, si ricorda soprattutto per i primi effetti speciali al PC per realizzare la flotta e gli eserciti e per la presenza di Brad Pitt e Orlando Bloom nel cast.

Il film segue le vicende della Guerra di Troia, in particolare quelle di Achille. Il primo a sbarcare, Achille rapisce la sacerdotessa del tempio di Apollo e si prepara alla guerra più epica di sempre.

Il cast è composto da:

Brad Pitt: Achille;

Eric Bana: Ettore;

Orlando Bloom: Paride;

Diane Kruger: Elena;

Brian Cox: Agamennone;

Sean Bean: Ulisse;

Peter O’Toole: Priamo;

Rose Byrne: Briseide;

Brendan Gleeson: Menelao;

Saffron Burrows: Andromaca;

Garrett Hedlund: Patroclo;

John Shrapnel: Nestore;

Vincent Regan: Eudoro;

Tyler Mane: Aiace Telamonio;

James Cosmo: Glauco;

Owain Yeoman: Lisandro;

Julian Glover: Triopa;

Frankie Fitzgerald: Enea;

Mark Lewis Jones: Tettone;

Julie Christie: Teti;

Ken Bones: Ippaso;

Siri Svegler: Polidora;

Nathan Jones: Boagrius.

Il film costò 175 milioni di dollari e in Italia uscì nelle sale il 21 maggio 2004. Guadagnò nel mondo più di 497 milioni di dollari. Brad Pitt vinse i Teen Choice Awards come miglior attore nel 2004, ma anche il Yoga Awards per il peggior attore straniero l’anno dopo.

La pellicola c’entra pochissimo con il libro di Omero, perché per scelta non ci sono elementi soprannaturali e tutto si concentra in poco tempo scenico. In più, manca completamente Cassandra.

Nel film, si possono riscontrare ben 91 errori durante le scene, dove si vedono tratti di “modernità” un po’ fuori dal 1200 a.C in cui si svolgono le vicende narrate.

