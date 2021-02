Oroscopo di Paolo Fox dal 22 al 28 febbraio: previsioni della settimana

Il mese sta per finire. Vediamo ora qual è la previsione dell’ultima settimana di febbraio. Ovviamente con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

La settimana non volgerà in maniera positiva dal punto di vista amoroso. Sei ancora immerso in mille dubbi circa la tua storia in quanto non credi ci sarà un grande sbocco futuro. Per quanto riguarda il lavoro avrai invece una buona notizia. La settimana procederà tra alti e bassi.

Toro

La settimana che sta per arrivare ti prenderà in un turbine elettrizzante e durerà fino a giovedì. Prova quindi a tenere sotto controllo il nervosismo e lo stress e non provare a scaricare la tensione sul partner. Dal prossimo fine settimana le cose inizieranno a migliorare.

Gemelli

La settimana per i nati sotto il segno dei Gemelli sarà molto positiva in amore, in quanto Venere ti bacia a pieno ritmo.

Le coppie vivranno un insolito vento di passione. Non mancheranno le soddisfazioni nemmeno nel lavoro. Occhio solo ad un imprevisto che si presenterà a metà settimana.

Cancro

Grande positività anche per i Cancro, che avranno il beneplacito degli astri. In amore e sul lavoro potrebbero arrivare delle piccole novità verso la metà della settimana.

Leone

A causa di una Luna poco promettente, l’amore non va propriocome vorresti. Ti consigliamo di non discutere con il partner di argomenti spinosi, altrimenti litgherete per motivi privi di significato. Sabato e domenica saranno giornate più serene.

Vergine

Come sempre per te le Stelle sono positive e avrai modo di godere a pieno di questa situazione. Al lavoro il tuo impegno swrà ripagato e ogni sacrificio verrà valutato come merita. In amore cerca di trovare un punto di incontro con il partner.

Bilancia

Hai molti dubbi in amore e non sai cosa aspettarti realmente in una relazione. Ma di certo avrai bisogno di vivere sensazioni più fresche ed intriganti. E’ il momento per iniziare a programmare qualche viaggio interessante.

Scorpione

In amore dopo un periodo difficoltoso, sta per iniziare il recupero. La settimana sarà noiosa e monotona a causa degli impegni. Ma allo stesso tempo dovrai cercare di non trascurare troppo il tuo partner.

Sagittario

La tua settimana inizierà in maniera tranquilla. A metà però Marte ti influenzerà ancor più rendendoti super ottimista. Stai solo in allerta, che una persona che conosci molto bene potrebbe ingannarti e guastare la tua giornata

Capricorno

Questa settimana capirai chi ti illude e sarai infastidito dalla sua presenza.

Per fortuna hai imparato a non dare molta importanza alle loro parole. Prova a concentrarti su chi ti ama e sul lavoro, evitando di essere polemici.

Acquario

Nella prossima settimana avrai giorni pieni e giorni di magra emotiva. Complici i continui cambi di umore che incidono anche sulle relazioni, sia quelle amorose che quelle di lavoro o di amicizia.

Pesci

Durante la settimana che sta per iniziare ti consigliamo di prendere in considerazione lidea di passare tempo con chi ami.

Cerca anche di trovare del tempo per il partner prima che si senta giustamente trascurato.

