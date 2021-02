Chi è Elisabetta Sgarbi? Età e carriera della sorella di Vittorio Sgarbi

Ecco chi è Elisabetta Sgarbi, carriera e età della sorella del noto critico d’arte Vittorio Sgarbi

Elisabetta Sgarbi è un’editrice e regista cinematografica, nota anche per essere la sorella di Vittorio Sgarbi.

La sorella del noto critico d’arte è nata il 9 luglio 1965 a Ferrara, sin da giovane si è appassionata all’editoria e all’informazione. Dopo aver conseguito la laurea in Farmacia ha iniziato a curare la rivista Panta. Nel 2000 ha fondato la rassegna culturale La Milanesiana. Dall’anno successivo ad oggi ha diretto molti film e documentari.

Elisabetta Sgarbi ha svolto l’incarico di direttrice editoriale alla Bompiani fino al 2015, ha poi lasciato per fondare La nave di Teseo. Due anni dopo è stata nominata presidente nella casa editrice Baldini&Castoldi. La sorella di Vittorio Sgarbi ha presentato un documentario alla 77ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia nel 2020.

La Sgarbi ha sempre avuto una grande passione per la cultura e l’arte, ha collaborato con famosi ed importanti personaggi come Maria Merli, Adalberto, Laura Morante e Toni Servillo.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa praticamente nulla, ad oggi non è chiaro se sia impegnata sentimentalmente o se sia single. Elisabetta Sgarbi è sempre stata molto riservata, preferite mantenere il più stretto riserbo su ciò che riguarda la sua sfera personale.

Elisabetta Sgarbi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 22 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

