Chi è Maria Rosaria Omaggio? Età e carriera dell’attrice, cantante e scrittrice

Ecco chi è Maria Rosaria Omaggio, età carriera e vita privata dell’attrice, scrittrice e cantante

Maria Rosaria Omaggio è una nota attrice, cantante e scrittrice, nata l’11 gennaio 1954 a Roma, le sue origini sono napoletane.

Sin da bambina ha manifestato la sua grande passione per la recitazione, ha fatto il suo debutto nel mondo dello spettacolo quando era molto giovane. Divenne nota nel 1973 con la sua partecipazione a Canzonissima, programma condotto da Pippo Baudo.

Tra la fine degli anni ’70 e l’inizio degli anni ’80 Maria Rosaria ha dedicato la sua carriera soprattutto al cinema lavorando con noti e grandi artisti come Woody Allen, Alessandro Benvenuti e Umberto Lenzi. Nel 2013 nel film Walesa – L’uomo della speranza ha recitato il ruolo di Oriana Fallaci.

Oltre che al cinema Maria Rosaria Omaggio è approdata anche in televisione, l’abbiamo vista in fiction come Don Matteo, Una donna per amico e Caro maestro.

Nel corso della sua lunga carriera ha lavorato molto in teatro, non solo come attrice ma anche dietro le quinte. Ha preso parte a molte opere come ‘La Schiava d’oriente’ di Goldoni e ‘Diatriba d’amore contro un uomo seduto’ di Gabriel Garcia Marquez.

Ha ricoperto anche il ruolo di autrice di varie trasmissioni radiofoniche. Non solo attrice e cantante ma anche scrittrice, tanti sono i libri che ha pubblicato, tra questi: Viaggio nell’Incredibile che le ha fatto vincere il Premio Fregene e L’energia trasparente – curarsi con cristalli, pietre preziose e metalli. Ha collaborato anche con varie riviste. Negli ultimi anni si è un po’ allontanata dal mondo dello spettacolo ma è ancora molto nota.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa nulla, Maria Rosaria Omaggio è sempre stata molto riservata. Ha sempre preferito mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori, non è infatti noto se sia impegnata sentimentalmente o se sia single.

Maria Rosaria Omaggio sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 22 febbraio 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

