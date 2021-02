Live-Non è la d’Urso, Clizia Incorvaia sull’ex marito Sarcina: “E’ un artista come Baudelaire”

Clizia Incorvaia replica alle dichiarazioni dell’ex marito Sarcina a Live-Non è la d’Urso

Nella puntata di domenica 21 febbraio di Live-non è la d’Urso, si è parlato della vicenda del matrimonio terminato tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina. Il cantante infatti ha raccontato spesso di essere stato tradito dall’ex moglie con il testimone di nozze Riccardo Scamarcio. Una notizia è stata poi smentita dalla stessa Clizia, la quale ha confidato che ci sarebbe stato un bacio una volta separata. Come è noto, il cantante delle Vibrazioni ha rilasciato delle interviste in tv, nelle quali ha presentato il suo libro “Nel mezzo”. Un racconto in cui è racchiusa la storia di Francesco, dalla famiglia, al suo rapporto con la droga, con le donne e la musica.

Il cantante ha raccontato di aver sempre avuto un rapporto non molto sereno con il genere femminile, ma che quando è arrivato l’amore è cambiato. Poi, dopo la sua separazione da Clizia, sarebbe peggiorato. L’ex gieffina ha smentito alcuni dettagli raccontati da Sarcina nel suo libro: “Ma lui è un artista, è come Baudelaire”. Stando a quanto dichiarato da Clizia, pare che il cantante abbia mentito su alcuni aspetti.

L’influencer classe 1980 ha infine chiosato: “ io ho subito 2 anni che sono stati i più brutti della mia vita. Ho vissuto 2 anni sola con mia figlia, l’ho cresciuta sola, lui era fuori fino alla mattina“. Insomma, a quanto pare dopo un matrimonio burrascoso, pare che Clizia abbia trovato la sua felicità accanto a Paolo Ciavarro, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip. Come replicherà invece Sarcina alle dichiarazioni dell’ex moglie Clizia? Non rimane che attendere.

