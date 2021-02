Una Vita anticipazioni al 5 marzo 2021: Genoveva avrà Felipe

Abbiamo conosciuto chi è Genoveva. Le anticipazioni di Una Vita, dal 28 febbraio al 5 marzo 2021, mostrano che la perfida donna riuscirà a ottenere l’avvocato. Che succederà in seguito?

Una Vita da domenica 28 febbraio a venerdì 5 marzo 2021: José spinge Cinta verso il palcoscenico e Genoveva seduce Felipe

José spingerà Cinta a tornare sul palcoscenico e a mostrare la sua arte. L’ uomo parteciperà ad ogni prova teatrale e Bellita sospetterà di essere tradita.

Jacinto, dopo avere perso Remigia, lascerà addolorato il lavoro. Marcelina, avrà paura che sia licenziato e deciderà di accompagnarlo al suo villaggio, per risollevargli il morale.

Rosina organizzerà una merenda, per salutare tutti insieme Susana prima che la donna lasci Acacias e parta per Genova. La festa non andrà però bene, Armando si scuserà con Susana.

Il ritorno di Armando e la proposta di matrimonio

Egli, inoltre chiederà alla donna di partire per la Francia insieme a lui. Dapprima Susana rifiuterà, in seguito però, la donna accetterà a un unico patto l’uomo dovrà sposarla. Intanto Genoveva è riuscita nella sua impresa ed è riuscita a conquistare il cuore di Felipe.

Marcia intende interpellare l’avvocato per riuscire a sapere la vera identità di Santiago. Ella si presenterà così a casa sua, dove troverà Felipe e Genoveva mentre si baciano appassionatamente.

In seguito a quanto ha visto, Marcia avrà una violenta crisi respiratoria. Ella soffrirà con un dolore talmente forte, che la giovane deciderà di togliersi la vita.

Santiago salverà la vita a Marcia

Marcia nasconderà l’inalatore che le serve per respirare, Santiago riuscirà a trovarlo e la salverà. Bellita crederà che José la stia tradendo con un’altra donna. Arantxa troverà inoltre una misteriosa valigia piena di vestiti.

Marcelina lascerà Acacias per poco tempo e affiderà a Servante il chiosco. Cesareo, Fabiana e Camino non approveranno le iniziative prese dal falso imprenditore.

Ursula sosterrà che Cayetana sia tornata ad Acacias e cercherà di avvertire Genoveva. La donna capirà che Genoveva e Felipe hanno trascorso la notte insieme e disprezzerà la sua signora.

Maite trova un’abitazione in affitto

Maite, pure essendo giunta ad Acacias da poco, veste e si comporta in u modo poco convenzionale e, tutti parlano di lei, nel ricco quartiere spagnolo.

La donna prenderà in affitto uno degli appartamenti di Liberto e farà conoscenza con i residenti. Qualcuna non apprezzerà il suo modo di comportarsi, stravagante e scandalosa, altre sembreranno invece incuriosite.

Ursula, sempre maggiormente fuori di sé, accuserà la propria padrona di avere riportato in vita Santiago. Le predirà gravi conseguenze per il suo gesto scellerato.

Felipe penserà a Marcia

Genoveva cercherà di convincere Felipe a ufficializzare la relazione, ma l’avvocato temporeggerà. Egli pensa ancora a Marcia si interessa della sua salute. La giovane lo tratta freddamente, rinfacciandogli di aver iniziato di nuovo a frequentare la sua rivale.

Cinta ed Emilio andranno a un caffè teatro per preparare un nuovo spettacolo. José tornerà a casa contento. Gli hanno assegnato il ruolo da protagonista nello spettacolo.

Bellita andrà a casa di Margarita e quest’ultima la caccerà via, incolpandola della sua disgrazia. Jacinto e Marcelina torneranno dal paese con una notizia: Remigia era viva.

