Vite al Limite: stasera, 22 febbraio, su Real Time arriva la storia di Lindsey: com’è ora e anticipazioni puntata

Vite al limite oggi su Real Time con due nuove puntate. La prima, alle ore 21.30, parlerà della storia di Lindsey, mentre la seconda di Holly (alle ore 23.15). Le anticipazioni sulla puntata e come stanno Lindsey e Holly oggi.

Vite al Limite: anticipazioni puntata 22 febbraio, Lindsey

Lindsey inizia la sua avventura a Vite al Limite nella prima puntata dell’ottava stagione. La donna è stata una bella sfida per il dietologo di Houston, perché a 20 anni aveva già fatto il primo intervento di bypass gastrico.

A 33, però, Lindsey si trovava al punto di partenza. La donna aveva visto da piccola violenze in famiglia, poi il regime alimentare in casa era sregolato. Così, per lei è stato facile ricascarci.

Purtroppo, però, a 33 anni, Lindsey aveva paura di morire nel sonno. Così, ha chiesto l’aiuto del programma.

Lindsey Witte oggi

Oggi, Lindsey ha ripreso in mano la sua vita. Ha un profilo su Instagram privato da circa 4000 followers e un gruppo di Facebook dal nome Second chance success, con oltre 6400 persone.

Vite al Limite: la storia di Holly Hager

La seconda puntata di Vite al limite parlerà di Holly Hager. Anche Holly, a 38 anni però, aveva già subito interventi allo stomaco prima di chiedere aiuto al dott. Nowzaradan e al programma.

L’intervento aveva permesso a Holly di arrivare a 226 chili, ma presto era tornata a 300. Con l’aiuto della clinica di Houston, però, le cose cambieranno.

Holly Hager oggi

Oggi, Holly sta bene e fa volontariato in un’associazione americana che si occupa delle vittime di abusi sessuali. Non ha account sui social.

