Chi è Giovanni Antonacci, figlio di Biagio Antonacci e nipote di Morandi?

Giovanni Antonacci è figlio e nipote d’arte, ecco chi è il giovane rapper che sta cercando di farsi spazio anche lui nel mondo della musica

Giovanni Antonacci è un giovane rapper di 19 anni, noto soprattutto per essere il figlio di Biagio Antonacci e il nipote di Gianni Morandi.

Il ragazzo è figlio e nipote d’arte, sarà per questo che anche lui si è appassionato sin da piccolo al mondo della musica e sta provando a diventare un cantante noto e di successo.

È nato il 2 maggio 2001, non sono però molte le informazioni che si conoscono su di lui. Sin da bambino ha manifestato la sua grande passione per la musica, da poco ha fatto il suo debutto con il brano ‘Se mi scegli’. Il 19enne ama il rap, uno stile completamente diverso da quello del padre e del nonno. Anche il brano ‘Dose‘ è stato un successo.

L’ultimo singolo di Giovanni Antonacci è “Fino a Tre”. Intervistato dal settimanale Chi il giovane rapper ha raccontato: “Fino a Tre è stato l’unico brano per cui ho chiesto un parere a mio papà. Mio nonno, invece, aspetta che le mie cose escano: lui sa sempre quando vengono pubblicate, le ascolta e poi mi manda un messaggio con quello che pensa. Nonno sa come farmi critiche senza ferirmi. Nel caso di Poche cose, mi ha scritto che era lontano dalle sue corde e che non sapeva se fosse bello o no. Ho capito che non si può piacere sempre a tutti”.

Parlando del padre ha fatto anche sapere che da lui spera di ereditare la sua attitudine da sex symbol. Parole speciali ha poi dedicato al nonno, questo è ciò che ha detto: “È una di quelle persone che, quando era in una stanza, tutto si illumina, lui porta con sé un sole immenso: sapere regalare positività è una cosa bellissima”.

Per quanto riguarda la sua vita privata ad oggi non si sa nulla, Giovanni Antonacci preferisce mantenere il più stretto riserbo sulla sua sfera personale.

Con il tempo riuscirà a diventare un cantante di successo come il padre e il nonno? Non ci resta che attendere per scoprirlo!

Sara Fonte

