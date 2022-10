GF Vip 7, le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 6: “Tarallucci e vino”

Era stata troppo ben fatta la puntata di lunedì che hanno deciso di rovinare tutto ieri. Praticamente lunedì hanno squalificato Ginevra Lamborghini e giovedì l’hanno santificata: era lei praticamente la vittima… È ovvio che chi in questi giorni l’ha insultata, offesa e minacciata di morte, è esattamente un bullo tanto quanto chi critica, forse peggio. Non si combatte il bullismo facendo altro bullismo. Detto questo, perché santificare una concorrente espulsa per delle frasi gravissime? Una volta gli espulsi non potevano nenache entrare in studio, mentre giovedì Ginevra l’hanno pure fatta rientrare in casa per fare una sorpresa ad Antonino che conosce da 15 giorni e che non vedeva addirittura da 3 giorni e già gli mancava immensamente… Tutti i concorrenti a piangere, a dirle che è una grande, che è una bella persona, mancava solo la benedizione insomma, come se quello che è successo con Marco fosse già stato dimenticato.

Le sei ore di nero nel live di mercoledì per “problemi tecnici” sono servite per ammaestrare i vipponi a cosa dire in puntata, tutti profondamente dispiaciuti per Marco, addirittura la Quaranta ha detto “siamo stati tutti delle merde” quando fino a mercoledì mattina ancora nessuno aveva capito la gravità della cosa… Forse per Gegia però di ore di nero ne servivano dieci perché ancora giovedì sera ha perseverato nel dire che non ha fatto nulla di male.

Per ripulire le immagini dei vipponi inoltre hanno raccontato alcune storie, quelle di George, di Wilma e di Elenoire. George e la mamma carinissimi, di una tenerezza unica, e una vera storia di riscatto. Wilma e la perdita della figlia e la mamma di Elenoire devo dire pazzesca. Purtroppo io dopo quello che è successo non riesco ad empatizzare con loro, però ammetto che sono storie davvero toste. Insomma una puntata che ha mandato in vacca la precedente e ha chiuso tutto a tarallucci e vino.

Per fortuna ci sono stati due momenti che mi hanno svegliata dal torpore e dalla noia, la lite furibonda tra Alfonso e Sara Manfuso e Carmen Russo.

Sara ha deciso mercoledì di abbandonare la casa del gfvip di sua spontanea volontà, tutti pensavano per la situazione Marco Bellavia, ma giovedì sera ha spiazzato tutti, anche il conduttore, dicendo che ha abbandonato perché non si è sentita tutelata. Sara ha parlato di un fatto avvenuto con Giovanni Ciacci che l’avrebbe sconvolta. Quando in cucina lui involontariamente le ha toccato il sedere e i due hanno scherzato sull’accaduto, tanto che lei dice “domani urlerò, mi ha toccato il c**o” e Giovanni le risponde “dai simuliamo una violenza sessuale” Sara continua a scherzare “sì simuliamo”. La Manfuso ha sostenuto che lei, che ha vissuto una vera violenza sessuale, alla battuta di Giovanni è rimasta pietrificata e ha cercato di dissimulare il suo imbarazzo scherzando. Sostiene che pur sapendo del suo trascorso nessuno, né Alfonso né gli autori le hanno chiesto come stava. Alfonso dal canto suo ha preso questa come una scusa per uscire pulita da una situazione non carina e si è sentito preso in giro, tanto che l’ha allontanata dallo studio. Ora io ho visto il video come tutti e a me sembrava scherzassero entrambi e non ho percepito imbarazzo o malessere, secondo me era una cosa preparata per uscire bene da una brutta situazione, però posso sbagliare.

Momento da ricordare il volo di Carmen Russo, che non vedendo un gradino ha rotolato per due minuti. Lei si che mi ha svoltato la serata, che queen!

In nomination sono metà di mille: Antonella, Edoardo, Giaele, Gegia, Attilio, Pamela e Alberto, ma tranquilli tanto non esce nessuno. Si vota il preferito, loro non lo sanno. Sperando in una puntata meno melensa e più divertente vi do appuntamento a martedì

Baci velenosi a tutti

(Da questa edizione in studio propongono meme e tweet, noi lo facciamo già da oltre un anno)