Milly Carlucci in forma perfetta: cosa mangia? I segreti della sua dieta

Ricomincia questa sera, alle ore 20:40, su Rai 1, lo show Ballando con le Stelle, condotto come sempre da Milly Carlucci. Tra le novità che accompagnano questa nuova edizione di Ballando c’è soprattutto il ritorno del pubblico dopo lo stop determinato dalla pandemia di Covid-19.

Tra i ballerini ci sono Rosanna Banfi, Paola Barale, Lorenzo Biagiarelli (fidanzato di Selvaggia Lucarelli, che sarà in giuria), Dario Cassini, Luisella Costamagna, Alex Di Giorgio, Alessandro Egger, Marta Flavi, Gabriel Garko, Enrico Montesano, Giampiero Mughini, Ema Stokholma e Iva Zanicchi.

Oltre alla Lucarelli, in giuria saranno presenti Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith.

Anche per quest’anno Milly Carlucci viene data in ottima forma e pronta a riprendere il timone del programma che conduce ormai da molti anni. Ma come fa la Carlucci ad avere sempre un fisico invidiabile nonostante i 68 anni compiuti lo scorso 1 ottobre? Quali sono i suoi segreti?

La conduttrice pratica molto esercizio fisico e segue un’alimentazione sana e variegata. Milly Carlucci fa mezz’ora di ginnastica ogni mattina, sudando tra addominali, dorsali e stretching. Mangia frutta e verdura di stagione, ma si concede anche legumi e carne bianca. Niente pesce, dato che è allergica (è anche intollerante al glutine, ndr).

Nel suo pranzo figurano sempre cibi proteici: oltre alla carne bianca, la conduttrice consuma uova, formaggi stagionati e verdura amara saltata in padella, mentre a cena preferisce pasta o riso basmati.