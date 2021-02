Chi è Viviana Vizzini, la modella siciliana candidata a Miss Universo?

Ecco chi è Viviana Vizzini, età, carriera e vita privata della modella italiana candidata italiana a Miss Universo

Viviana Vizzini è stata eletta Miss Universe Sicilia, a maggio a maggio rappresenterà l’Italia a Las Vegas nel concorso Miss Universo.

È nata in Sicilia il 6 giugno 1993 ma vive a Milano per lavoro. Dopo aver conseguito il diploma di ragioniera sta studiando scienze della comunicazione e digital marketing presso ECampus, intanto si dedica anche al lavoro di modella. Ha iniziato a sfilare quando aveva 16 anni, fa parte del mondo della moda non solo come modella ma anche designer di abbigliamento. Ha deciso di trasferirsi da qualche anno a Milano proprio per realizzare il suo sogno di lavorare nella moda.

Viviana Vizzini ha partecipato anche ad una delle passate edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne, ha corteggiatore prima Lorenzo Riccardi poi Luigi Mastroianni ma non trovò l’amore nel programma.

Per quanto riguarda la sua vita privata ad oggi la bellissima modella è ancora single, a farlo sapere è stata lei stessa di recente. In passato è finita al centro del gossip per il suo flirt con Andrea Damante, un relazione che però lei ha smentito.

Sara Fonte

