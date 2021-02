Star Disney Plus: parte oggi, 23 febbraio, il servizio in streaming con 249 film, 42 serie Tv e contenuti esclusivi. Cosa c’è da sapere?

Star è il nuovo servizio in streaming di Disney Plus che inizia anche in Italia (17 i Paesi coinvolti) oggi, 23 febbraio 2021. Tutto quello che c’è da sapere sulla nuova piattaforma in arrivo.

Star: come funziona e quanto costa

Star è un nuovo servizio che appartiene alla piattaforma di Disney Plus. Quindi, chi non ha l’abbonamento a Disney Plus, non può usare Star. La piattaforma ha un costo di 2 euro in più sull’abbonamento.

Quindi, chi oggi paga 6,99 euro al mese pagherà 8,99 euro al mese. Al momento, però, il servizio è incluso nell’abbonamento fino al rinnovo.

Il servizio offre contenuti per gli adulti, tanto che si può mettere il parental control. Il catalogo in più prevede 249 film, 42 serie Tv cult e 5 contenuti original al momento. Quindi, Disney sta già pensando di aggiornare il catalogo di volta in volta.

Star: cosa vedere? L’elenco completo

Star offre sia novità, sia grandi cult. Si potranno trovare serie come Friends, ma anche novità assolute come Falcon & The Winter Soldier. Qual è l’elenco completo dei contenuti disponibili subito?

Serie Tv

24 (2001) (S1-8);

24: Live Another Day (S9);

La vita Secondo Jim (S1-8);

24: Legacy (2016) (S1);

9-1-1 (S1-2);

Alias (S1-5);

American Dad (S1-10);

Atlanta (S1-2);

Big Sky (Star Original) (S1);

Blackish (S1-5);

Bones (S1-12);

Brothers & Sisters – Segreti di Famiglia (S1-5);

Buffy l’ammazzavampiri (S1-7);

Burn Notice – Duro a morire (S1-7);

Castle (S1-8);

The Cleveland Show (S1-4);

Cougar Town (S1-6);

Desperate Housewives (S1-8);

Devious Maids – Panni Sporchi a Beverly Hills (S1-4);

I Griffin (S1-17);

Feud (S1);

Flashforward (S1);

The Gifted (S1-2);

Glee (S1-6);

Godfather of Harlem (Star Original) (S1);

Grey’s Anatomy (S1-16);

Helstrom (Star Original) (S1);

High Fidelity (S1);

Homeland (S1-8);

How I Met Your Mother (S1-9);

Il lato oscuro dell’Europa (S1);

Lance (S1);

Lost (S1-6);

Love, Victor (Star Original) (S1-1);

Marte (S1-2);

Modern Family (S1-11);

O.J.: Made in America (S1);

Perception (S1-3);

Prison Break (S1-5);

Resurrection (S1-2);

Revenge (S1-4);

Scandal (S1-7);

Scream Queens (S1-2);

Scrubs (S1-9);

Sleepy Hollow (S1-4);

Solar Opposites (Star Original) (S1);

Station 19 (S1-2);

The Strain (S1-4);

Terra Nova (S1);

Terriers (S1);

The Americans (1-6);

Ugly Betty (S1-4);

X-Files (S1-11).

Film

Quali sono le pellicole disponibili sul nuovo servizio online?

(500) giorni insieme;

12 Rounds;

127 Ore;

42 to 1;

58 minuti per morire – Die Harder;

7 sconosciuti a El Royale;

A letto con il nemico;

A Proposito di Steve;

Absolutely Fabulous – Il film;

Al di là della vita;

Alamo – Gli Ultimi Eroi;

Alien;

Alien – La Clonazione;

Cyrus;

Dalle 9 alle 5…orario continuato;

Alien: Covenant;

Alien 3;

Alta Fedeltà;

Amarsi;

Amelia;

Amore a prima svista;

Anna And The King;

Alien s – Scontro finale;

s – Scontro finale; Annapolis;

Anno 2670 – Ultimo atto;

Alien s vs. Predator 2;

s vs. Predator 2; Another Earth;

Apes Revolution – Il Pianeta delle Scimmie;

Aracnofobia;

Assassinio sull’Orient Express;

Attacco al potere;

Australia;

Bachelor Party – Addio al celibato;

Bad Company;

Bangkok, senza ritorno;

Be Water;

Bella, Bionda…e dice Sempre sì;

Benvenuti a Cedar Rapids;

Benvenuti in paradiso;

Big Trouble – Una valigia piena di guai;

Borat: Studio culturale sull’America a beneficio della gloriosa nazione del Kazakistan;

Boys Don’t Cry;

Braveheart – Cuore impavido;

Brooklyn;

Brothers in Exile;

Bubble Boy;

Buffy l’ammazzavampiri;

Casanova;

Celtic Pride – Rapimento per sport;

Chasing Tyson;

Che aria tira lassù?;

Chi è Senza Colpa;

Cinderella Man – Una ragione per lottare;

Città di carta;

Cocoon – Il ritorno;

Commando;

Complicità e sospetti;

Confetti;

Crazy/Beautiful;

Dark Water;

Darkest Minds;

Deadpool;

Deadpool 2;

Diario di uno scandalo;

Die Hard – Duri a morire;

Die Hard – Trappola di cristallo;

Il Gioiello del Nilo;

Il Mio Ragazzo è un Bastardo;

Die Hard – Un Buon giorno per morire;

Die Hard – Vivere o Morire;

Difesa ad Oltranza;

Dimmi che non è vero;

Dollari sporchi;

Dom Hemingway;

Donne – Waiting to Exhale;

Double Take;

Dragonball: Evolution;

E venne il giorno;

Ed Wood;

Exodus – Dei e Re;

Firelight;

Fottute!;

Four Falls of Buffalo;

Fright Night – Il vampiro della porta accanto;

Fury;

Gifted – Il dono del talento;

Gigolò per Sbaglio;

Giochi d’adulti;

Giù le mani dal mio periscopio;

Good Morning, Vietnam;

Grosso Guaio a Chinatown;

He Got Game;

Hello, Dolly!;

High Heels and Low Lifes;

Il 13° Guerriero;

Il Diavolo Veste Prada;

Hitman – L’assassino;

Hitman: Agent 47;

Hope Springs;

Hot Chick – Una bionda esplosiva;

Il ponte delle spie;

Il terrore dalla sesta luna;

I Heart Huckabees – Le strane coincidenze della vita;

Idiocracy;

Il Genio;

Il treno per il Darjeeling;

Impiegati… male!;

In fuga per tre;

In Her Shoes – Se Fossi Lei;

Independence Day;

Independence Day: Rigenerazione;

Innocenza infranta;

Io vi troverò;

Jennifer´s Body;

Jordan Rides The Bus;

Joshua;

Kingsman: Il Cerchio d’oro;

Kingsman: Secret Service;

Kung Pow;

L’urlo dell’odio;

La Battaglia dei Sessi;

La cugina Bette;

Little Miss Sunshine;

La famiglia Savage;

La guerra dei Roses;

Ladyhawke;

La Leggenda degli Uomini Straordinari;

La lettera scarlatta;

Ladykillers;

La maledizione di Damien;

La mia vita a Garden State;

L’alba del pianeta delle scimmie;

La mosca;

La Neve nel Cuore;

Laureata… e adesso?;

La piramide;

La ragazza del dipinto;

L’amore in valigia;

La Risposta è nelle Stelle;

La rivincita dei nerds II;

L’amore in gioco;

La sottile linea rossa;

La Vera Storia di Jack lo Squartatore – From Hell;

Le avventure acquatiche di Steve Zissou;

La vita segreta delle api;

Le verità nascoste;

L’Innocenza del Diavolo;

L’isola dei cani;

Logan – The Wolverine;

L’ultimo contratto;

L’ultimo re di Scozia;

L’uomo del fiume nevoso;

Ma dov’è andata la mia bambina?;

Manuale d’infedeltà per uomini sposati;

Margaret;

Marigold Hotel;

Mato Grosso;

Max Payne;

Maze Runner – Il Labirinto;

Maze Runner – La Fuga;

Melinda e Melinda;

Men of Honor – L’Onore degli Uomini;

Mike & Dave – Un matrimonio da sballo;

Maze Runner – La rivelazione;

Mistery, Alaska;

Money for Nothing;

Moulin Rouge!;

Mr. Destiny;

Nature Boy;

Nemico Pubblico;

Never Die Alone;

Niente da perdere;

No Mas;

Non Dico Altro;

Non lasciarmi;

Occhio al testimone;

Non per soldi… ma per amore;

ma per amore; Of Miracles and Men;

Oggi Sposi…Niente Sesso;

Omen – Il presagio;

Oscar e Lucinda;

Oscure presenze a Cold Creek;

Pathfinder – La leggenda del guerriero vichingo;

Paura primordiale;

Per incanto o per delizia;

Per legittima accusa;

Planet of the Apes – Il pianeta delle scimmie;

Playboy in prova;

Pony Excess;

Powder – Un incontro straordinario con un altro essere;

Power Rangers – Il film;

Presa mortale;

Pretty Woman;

Prima e Dopo;

Programmato per uccidere;

Promesse e compromessi;

Prometheus;

Quel fantastico peggior anno della mia vita;

Quiz Show;

Reazione a Catena;

Red Sparrow;

Riccardo III – Un uomo, un re;

Rimbalzi d’Amore;

Ritorno al Marigold Hotel;

Robin Hood;

Ruby Sparks;

Rumori fuori scena;

Rushmore;

S.O.S. Summer of Sam – Panico a New York;

Saluti dal caro estinto;

Sei giorni, sette notti;

Shadow Program – Programma segreto;

Simon Birch;

Solaris;

Sopravvissuto – The Martian;

Spia e lascia spiare;

Super Troopers;

Super Troopers 2;

Swing Kids – Giovani ribelli;

Taken – La vendetta;

Taken 3 – L’ora della verità;

Terminal Velocity;

The Beach;

The Day After Tomorrow;

Tutte contro lui – The Other Woman;

Tutti pazzi per Mary;

Ultimatum Alla Terra;

The East;

The Fab Five;

Tuo, Simon;

Un allenatore in palla;

Un amore speciale;

The Sessions – Gli incontri;

The Transporter;

Un giorno per sbaglio;

The Village;

The War – Il pianeta delle scimmie

Tina – What’s Love Got to Do with It

Titan A.E.

Titanic

Transporter: Extreme;

Tre manifesti a Ebbing, Missouri;

Tristano & Isotta;

Un Natale speciale a New York;

Una donna in carriera;

Uno Sbirro Tuttofare;

Una Folle Stagione d’Amore;

Una notte con Beth Cooper;

Unstoppable – Fuori controllo;

Venga il tuo regno;

Veronica Guerin – Il prezzo del coraggio;

Uno sguardo dal cielo;

Uno strano scherzo del destino;

Vicini del terzo tipo;

Vita di Pi;

Vulcano – Los Angeles 1997;

Wagons-lits con omicidi;

War Horse;

Waterboy;

X Files – Il Film.

Quindi, ricordiamo che questi contenuti sono da considerare a parte rispetto a quelli già disponibili su Disney Plus.

