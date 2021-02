Daydreamer – le ali del sogno, anticipazioni 1 – 5 marzo 2021

Sono sempre più avvincenti le anticipazioni di Daydreamer – le ali del sogno. Da lunedì 1 a venerdì 5 marzo 2021, assisteremo alla gioia di Aziz che si recherà a cena da Mevkibe e Nihat. Egli non sarà solo, ma verrà accompagnato dalla sua vecchia fiamma Mihriban.

Daydreamer – le ali del sogno: la proposta di Yigit è rifiutata da Sanem

Sanem rifiuterà di recarsi a New York, con Yigit. La giovane non si è ancora ripresa, nè fisicamente e nemmeno mentalmente. Non sarà presente all’importante evento, proprio perchè ciò che è accaduto tra lei e Can l’ha scossa profondamente.

Can, senza essere visto, ha ascoltato il dialogo tra Sanem e Yigit, deciderà di partire, ma, dopo avere letto alcune parti del romanzo di Sanem cambierà idea.

Deren, per recarsi a piedi all’agenzia nella tenuta di Sanem, si ritroverà infangata e dolorante. Bulut l’aiuterà, per fortuna era presente e la porterà da Ceycey e Muzaffer.

Ceycey e Muzaffer cercano clienti per la nuova Fikri Harika

La Fikri Harika ora è nuova e Ceycey e Muzaffer stanno appunto cercando nuovi clienti, quando Deren verrà accompagnata da Bulut. Aziz, dopo avere parlato con Sanem e Yigit, conoscerà alcune notizie.

Egli verrà a sapere che Sanem vincerà un premio come miglior scrittrice dell’anno. Aziz non sarà, del tutto convinto e si confiderà con Mihriban.

Can, nel frattempo saboterà la sua barca, quindi chiederà a Sanem ospitalità fino a che la barca non sarà riparata. In questo modo, potrà stare vicino al padre.

Ecco come risposterà Sanem alla richiesta di Can

Sanem ospiterà Can nel capanno nella tenuta, che diventerà il suo “rifugio”.

Deren e Bulut perderanno del tempo, il primo infatti si rifiuterà di indossare delle calosce.

In seguito Deren inciamperà e si farà male al ginocchio. Sanem si rifiuterà di stare con Can, lui, però la seguirà fingendo di aver sbagliato e presa la sua stessa direzione.

Insieme, i due rintracceranno Caner e lo riporteranno alla madre. Sanem però, non baderà ai tentativi di riavvicinamento di Can, anzi farà in modo di stargli lontano.

Mevkibe e Nihat proporranno, intanto ad Emre di lavorare nel negozio di famiglia. Emre accetterà entusiasta, Leyla nutrirà delle perplessità. Penserà, infatti che il lavoro di commesso non sia adatto al marito, con la grande cultura.

Nihat si pentirà della proposta fatta a suo genero di lavorare insieme. Emre infatti vorrà apportare innovazioni e non dimostrerà di avere la mentalità di un commesso di negozio.

