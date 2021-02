Chi è Alexandre Wayaffe, il figlio di Corinne Clery? Ecco perché i due hanno litigato

Ecco chi è Alexandre Wayaffe, il figlio di Corinne Clery. I due non si parlano da anni

Alexandre Wayaffe è l’unico figlio di Corinne Clery, nato dalla storia d’amore dell’attrice con l’attore Hubert Wayaffe.

I due convolarono a nozze quando l’attrice aveva solamente 17 anni, nel 1967, poco dopo rimase incinta di Alexandre. Il ragazzo non ha mai fatto parte del mondo dello spettacolo e della televisione. Di lui non si sa praticamente nulla oltre al fatto che da anni i rapporti con la madre non sono buoni.

I due hanno iniziato a litigare quando Corinne Clery decise di trasferirsi in campagna, il figlio in quel periodo diventò sempre più opprimente nei suoi confronti. In più occasioni l’attrice ha fatto sapere che Alexandre Wayaffe ha un problema legato alla sua personalità che lo ha anche spinto anche a sposarsi per poi divorziare.

In passato la Clery parlando del figlio ha rivelato che voleva controllarla, il suo atteggiamento peggiorava sempre di più ed è per questo che decise di cacciarlo di casa, da quel momento non hanno più avuto rapporti. Aveva anche rivelato che il figlio non le mancava, a detta sua a causa sua si stava ammalando.

Corinne Clery sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 24 febbraio 2021 su Rai Uno, dove parlerà anche del suo rapporto con il figlio Alexandre Wayaffe.

Sara Fonte

