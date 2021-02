Cotto e Mangiato ricetta 24 febbraio 2021: rana pescatrice avvolta in bacon

Rana pescatrice avvolta in bacon oggi a Cotto e Mangiato. Tessa prepara la ricetta in compagnia di Andrea Mainardi.

La ricetta

Per preparare la ricetta avrai bisogno di:

Rana pescatrice

Pancetta affumicata

Spinaci

Uvetta

Procedimento

Prendere la rana pescatrice e avvolgerle intorno la pancetta poi mettere a riposare in frigo qualche minuto. Intanto cuocere gli spinaci in padella con una noce di burro e aggiungere uvetta a piacere. Prendere la rana pescatrice e rosolarla in padella. Quando sarà ben croccante prenderla e tagliarla a rondelle adagiare sul letto di spinaci e servire.

