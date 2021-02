Tempesta d’amore anticipazioni, dal 28 febbraio al 6 marzo 2021

Ecco nuove anticipazioni di Tempesta d’amore, dal 28 febbraio al 6 marzo 2021. Al grande e lussuoso hotel, Robert deciderà che sia giunto il momento di fare un controllo generale agli armadi in cui chi lavora ripone gli effetti personali. Si tratta solo di una verifica sulla presenza o meno di qualche traccia di vernice. Ariane lo scoprirà, visto che proprio in un armadietto ha nascosto il suo denaro, il timore di venire scoperta l’assalirà.

Tempesta d’amore anticipazioni: Linda sta male, rimarrà da sola

Linda è invasa dalla malinconia ed è molto triste. André non ha alcuna intenzione di tornare ancora con lei. Christoph e Werner staranno vicini alla donna e la consoleranno.

I tentativi però saranno vani, ella non riuscirà a darsi pace e tornare serena. Inaspettatamente le giungerà una telefonata, si tratta di sua figlia Carolina. Linda riceverà una straordinaria notizia, di che si tratterà?

Tim, intanto, non riuscirà a capire come possano essere svaniti all’improvviso i forti dolori che provati. Michael cercherà di spiegargli il motivo. Saalfeld non riuscirà a non pensare a Franzi e al suo sogno. Quindi deciderà di dichiararsi alla Krummbiegl.

Amelie intende lavorare alle scuderie

Ariane si preoccuperà di trovare presto un altro luogo, dove nascondere i suoi soldi. Amelie, nel frattempo, vorrebbe diventare allevatrice nelle scuderie e Tim la sosterrà. Entro breve tempo egli scoprirà che la fidanzata intende distruggere le coltivazioni di Franzi. Che accadrà a questo punto?

Robert chiederà a Cornelia di essere aiutato a sviluppare il progetto bio. Insieme si daranno da fare. Vanessa gli chiederà di uscire, Saalfeld quindi lascerà la Holle a finire il lavoro da sola.

Paul sorprenderà Michelle, organizzando un picnic romantico e la coppia trascorrerà momenti romantici insieme. La Ostermann sarà talmente presa, da dimenticare un importante appuntamento, relativo al suo giro del mondo.

Tim proibirà ad Amelie di distruggere il lavoro di Franzi e la Limbach lo metterà in serie difficoltà. Gli chiederà infatti chi è più importante per lui, Franzi o lei.

Robert e André continuano a litigare

Alfons si troverà a casa, mentre Robert e André continueranno a litigare in cucina. Hildegard, esasperata, non si sentirà più di farcela e rivelerà una decisione importante.

Linda, intanto, sta toccando il cielo con une mano, talmente è felice. La donna ha scoperto che diventerà presto nonna. In seguito, però scoprirà che ci sono complicazioni per la gravidanza di sua figlia.

Robert discuterà con Cornelia, che, delusa, deciderà di ritirarsi dal progetto della certificazione bio. Non appena si renderà conto che Saalfeld ha bisogno di lei, però, ella cambierà idea.

Franzi sarà delusa da Tim



Franzi si sentirà molto delusa quando scoprirà che Tim ha dato il permesso ad Amelie di distruggere le sue coltivazioni. Steffen starà per celebrare il successo del suo piano, quando Tim gli comunicherà di aver cambiato idea e lo pregherà di comunicarlo a Franzi.

Christoph sentirà Robert e Werner mentre stanno discutendo sul raduno di auto d’epoca e deciderà di sfruttare la situazione. Egli suggerirà a Werner come realizzare il progetto senza il consenso di Robert.

Alfons rivorrà avere il suo vecchio lavoro al Fürstenhof. Mentre ne starà per parlarne con Werner, però, Hildegard gli annuncierà di essersi licenziata.

Robert sarà estremamente grato a Cornelia e le chiederà di tornare con lui. I due torneranno subito a lavorare e Saalfeld non manterrà l’impegno con Vanessa.

Una coabitazione difficile

Rosalie, André e Michael non staranno bene e avranno molte difficoltà a coabitare sotto allo stesso tetto. Steffen continuerà a tentare di fare scontrare Franzi e Tim.

A Franzi verrà nascosto che Saalfeld ha salvaguardato le sue coltivazioni e le ha lasciate rovinare. La giovane cercherà di investire Tim con una scavatrice.

Cornelia proverà a convincersi che per Robert prova solo nostalgia. Invece sentirà l’uomo corteggiare Vanessa ne sarà gelosa. Werner, rifiutato dal figlio, accetterà la proposta di Christoph.

Otterrà così il permesso per il raduno d’auto d’epoca.

Michelle avrà paura di innamorarsi

Michelle per paura di innamorarsi di Paul e perderlo durante il suo giro del mondo, deciderà di stare lontano da Lindbergh. Quest’ultimo cercherà di convincere Michelle a restare e André gli darà un’idea.

Hildegard e Alfons si trasferiranno in pensione e diranno addio al Fürstenhof. Steffen scoprirà ciò che Franzi ha fatto sotto l’effetto dei farmaci, ne rimarrà sconvolto.

Tornata in sé, Franzi cercherà di scusarsi con Tim per il suo comportamento. Lui denuncerà l’incidente agli azionisti del Fürstenhof. Ariane per impedire il raduno ricatterà Steffen e gli ordinerà di spiare suo zio.

Paul sorprenderà Michelle in una baita di montagna, dove i due trascorrono una notte da sogni. Michelle confesserà a Paul di essersi innamorata di lui: che ci attende ora?

