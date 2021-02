Checco Zalone: sarà ospite al Festival di Sanremo 2021? Cosa sappiamo su nuovi film 2022, curiosità e incassi

Di Checco Zalone non si sa più nulla dall’uscita di Tolo Tolo, avvenuta nelle sale italiane a Capodanno 2020. Quali sono le novità sul regista e comico italiano?

Checco Zalone, sarà ospite a Sanremo 2021?

Voci di corridoio dicono che Roberto Benigni e Checco Zalone potrebbero essere ospiti di Amadeus al Festival di Sanremo 2021 nella seconda serata tra il 2 e il 6 marzo 2021.

Non si sa ancora, però, se Zalone ci sarà davvero e cosa porterà. C’è chi spera che possa parlare di un suo prossimo film.

Tolo Tolo, il successo di incassi dell’ultimo film

Il film Tolo Tolo, seppur con accese polemiche, ha guadagnato 8.680.232 euro, di cui poco più di 1 milione solo al cinema. La pellicola uscì poi in DVD.

Checco Zalone, ci sarà un nuovo film nel 2022?

Ancora non si sa nulla su un nuovo film Checco Zalone 2022. Infatti, la pandemia ha interrotto diverse produzioni, ma il regista pugliese non aveva dichiarato in precedenza altri progetti.

I migliori film

Quali sono i migliori film di Zalone? Stando agli incassi, i migliori sono Quo Vado (2016) e Cado dalle nubi (2009).

Le pellicole peggiori

Gli altri film che non hanno superato gli incassi al botteghino sono stati Tolo Tolo (2020), Sole a catinelle (2013) e Che bella giornata (2011).

Checco Zalone, curiosità e vita privata

All’anagrafe Luca Pasquale Medici, Checco Zalone è nato a Bari il 3 giugno 1977. Il suo nome d’arte viene da un modo di dire barese, che sta per Che tamarro!. In realtà, ha in tasca una laurea in Giurisprudenza all’Università Aldo Moro di Bari.

Inizia la sua carriera nel 2004, passando dai locali a comico di Zelig nel 2006. Tutti lo ricordano per la sua canzone sui Mondiali Siamo una squadra fortissimi!.

Nel 2009 arriva l’esordio cinematografico, con Cado dalle nubi. La sua compagna è Mariangela Eboli. I due hannodue figlie, Gaia e Greta, nate rispettivamente nel 2013 e nel 2017.

