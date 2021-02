Left Behind – La profezia: trama e curiosità sulla pellicola d’azione apocalittica con Nicholas Cage del 2014

Left Behind – La profezia è la pellicola che andrà in onda oggi, 25 febbraio, alle ore 21.20, su Rai Due. La traduzione del titolo in italiano è Lasciato Indietro. La pellicola del 2014 è un film d’azione con scenario apocalittico. Tutto quello che sappiamo su questo film.

Left Behind- La profezia: trama, trailer ufficiale, curiosità e cast

Left Behind – La profezia è del 2014 ed è diretto da Vic Armstrong. La produzione è americana e il film ha una durata di 110 minuti.

Nel film, Nicholas Cage è un pilota di aereo, che si trova di fronte alla sparizione in contemporanea di milioni di persone, tra cui anche i membri della sua famiglia.

Da un lato, l’uomo cerca di mantenere i passeggeri sull’aereo, perché la Terra non è più sicura, dall’altro la figlia cerca gli altri membri della sua famiglia.

Il cast è composto da:

Nicolas Cage: Rayford Steele;

Cassi Thomson: Chloe Steele;

Chad Michael Murray: Buck Williams;

Lea Thompson: Irene Steele;

Nicky Whelan: Hattie Durham;

Quinton Aaron: Simon;

Jordin Sparks: Shasta Carvell;

Martin Klebba: Melvin Weir;

Lolo Jones: Lori;

Lance E. Nichols: Pastore Bruce Barnes.

Il film costò 16 milioni di dollari e sono in programma 2 sequel in lavorazione. La stessa pellicola del 2014 è un remake di Prima dell’apocalisse, film diretto da Vic Sarin nel 2000.

I due film sono ispirati al romanzo Gli esclusi, primo capitolo della serie Left Behind di Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins. A sua volta, il romanzo si basava sulle profezie bibliche di Giovanni, Ezechiele e Daniele.

Da qui, l’idea de La Profezia come secondo titolo italiano. Le riprese si sono svolte in Lousiana ad agosto 2013.

La pellicola uscì in Italia il 29 luglio 2015.

Leggi anche => The Day After Tomorrow film simili: quali sono le migliori pellicole a tema apocalittico

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui