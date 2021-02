Il Paradiso delle Signore 1-5 marzo 2021:che accadrà a Ludovica Brancia?

Siamo giunti alle anticipazioni 1 – 5 marzo 2021 de Il Paradiso delle Signore. Le prossime puntate della soap ambientata al grande magazzino milanese mostrano colpi di scena a non finire. Arriverà una nuova commessa e Ludovica Brancia sarà vittima di un evento molto brutto, vediamolo insieme.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni 1 – 5 marzo: una nuova commessa al magazzino

Come già sappiamo, Clelia, la capo Venere, se ne è andata dal Paradiso delle Signore. Vittorio si è dato da fare immediatamente per trovare qualche sostituta.

La Signorina Dora, con cui è stata fatta una prova non è stata all’altezza della carica da ricoprire. La Capo delle Veneri, del lussuoso e grande magazzino milanese sarà quindi Gloria Moreau.

L’attrice Lara Komar l’interpreterà, vedremo inoltre che Gloria sarà gradita dalle altre Veneri immediatamente. La nuova assunta, dopo avere terminato il primo giorno lavorativo, si allontanerà su un taxi. Il mistero avvolgerà la Capo Venere, che sta nascondendo?

Lo stile “british” affascina le Veneri

Gabriella, appassionata dello Lo stile “british”, indosserà un vestito di tale genere per recarsi al lavoro. Le Veneri rimarranno a bocca aperta per il grande apprezzamento.

Pioveranno anche numerose critiche, la stilista difenderà però a spada tratta il suo stile preferito. Vittorio Conti acconsentirà, inoltre che lo stile amato da Gabriella venga incluso nella nuova collezione.

Lo slogan è “Un passo avanti” e sostiene l’emancipazione delle donne. Beatrice spronerà Vittorio Conti a dare fiducia alla stilista. Gabriella è sempre stata innovatrice e ha azzeccato ogni sua scelta. Anna festeggerà l’arrivo della nuova Venere.

Giuseppe Amato verrà assunto al Paradiso delle Signore

Mentre Rocco e Maria saranno sempre più vicini, Giuseppe Amato verrà assunto al Paradiso delle Signore. Il nuovo assunto sarà felice che tra i due giovani siciliani sia nato l’amore e spererà nel matrimonio.

Il marito di Agnese diventerà un dipendente del Magazzino e non mancheranno i primi contrasti con Armando Ferraris non tarderanno ad arrivare.

Giuseppe Amato, intanto, cambierà atteggiamento verso Agnese e Armando. Egli diventerà più comprensivo e umile, per cercare di riavere

sua moglie.

Maria Parisi cambia per attrarre Rocco

Nel frattempo, anche Maria intende attrarre e avvicinarsi a Rocco, non gradirà infatti che Irene si intrometta fra di loro. La Venere non lo ammette, inizierà però a provare del sentimento per il giovane siciliano.

Ella arriverà al punto di dire al giovane che vogliono fargli sposare Maria per incastrarlo. Nel frattempo, Maria giocherà una nuova carta: adotterà un nuovo look che colpirà e toglierà le parole a tutti, Rocco e Irene per primi.

Umberto Guarnieri sarà amareggiato per sua figlia Marta che ha saputo di avere Federico come fratellastro. Non è certo lui un uomo che sa facilmente chiedere scusa. Però lo farà con Marta, Vittorio e Federico.

Ludovica verrà aggredita da Sergio Castrese

Ludovica Brancia che il Mantovano sta tenendo in mano, chiederà aiuto a Marcello Barbieri che le darà una mano. Egli conosce bene ciò che vuol dire il ricattato di quel balordo. Il Mantovano continuerà a opprimere sia Marcello che Ludovica.

Barbieri, non riuscendo più a tenere nascosto il suo tormento, confiderà ad Armando cosa sta subendo. Armando capirà e darà una mano ai due ragazzi. Ludovica infatti per sfuggire al Castrese, si trasferirà nella loro casa. Ferraris chiederà alla Brancia di non fare soffrire Marcello. Il Mantovano si introdurrà furtivamente in Casa Ferraris e aggredirà la giovane Brancia.

A quanto sembra, intanto, Salvatore abbia non sarà più innamorato di Gabriella. Sarà davvero così e si preparerà per un nuovo amore? Nel frattempo al Paradiso farà visita la zia Ernesta, che porterà a Federico un vestito lavato e stirato. Il giovane infatti verrà invitato a cena dai Bergamini. A questo assisterà Gloria, la nuova capo commessa che non si farà vedere. Perché questo atteggiamento?

Agnese è sempre più innamorata di Armando e non sa come “liberarsi” di suo marito Giuseppe. Don Saverio, come uomo di chiesa, consiglierà alla confidente di dare una seconda possibilità al marito e riavvicinarsi a lui.

Chi sceglierà Agnese? E come se la caverà Ludovica? Nuovo appuntamento con le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore e saprete tutto!

