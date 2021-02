Il Segreto trama puntata di domenica 28 febbraio 2021

Che ci annunceranno le anticipazioni e la trama della puntata di domenica 28 febbraio 2021? In primo piano vedremo la marchesa che rivelerà a Tomas e Adolfo un suo pensiero su Jean Pierre. Ai due confiderà che senza di lui, non sarebbe stata in grado di sopportare il matrimonio con Simon Castro.

Il Segreto trama puntata 28 febbraio 2021: Adolfo si confida con il fratello

Adolfo rivelerà al fratello Tomas di temere che Marta aspettai un figlio suo e non di Ramon. Adolfo e Ramon, più tardi, si confronteranno duramente e verranno alle mani.

Huertas metterà in allarme Alicia, le dirà che è grande il rischio per lei di trovarsi in serio pericolo. Il capitano avrà ragione nelle sue argomentazioni. Gli Arcangeli si riuniranno e Isabel, che fa parte della setta segreta, proporrà un attacco ancora più micidiale di quello de La Puebla.

Una nuova scomparsa a Puente Viejo

Iñigo scomparirà e non avrà modo di trovarlo. La Guardia Civile inizierà a indagare sul caso, non riuscirà a scoprire nulla di nuovo, almeno per il momento.

Hipolito faticherà e quasi non riuscirà riesce a tenere a bada la madre Dolores. La donna ha perso ormai ogni controllo di se stessa per il mal di stomaco della nipotina Belen.

Ricordiamo che Il Segreto, nel 2021, si avvicina al gran finale. La soap opera spagnola, verrà trasmessa da Canale 5 fino al 20 maggio 2020.

Sono sempre di meno infatti le puntate che ci separano dalla conclusione della soap, dal 25 gennaio 2021 va in onda solo la domenica dalle ore 14.16 fino alle 15.15 circa.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui