Ecco chi è Paola Tommasi – età – carriera e vita privata dell’economista che ha fatto parte dello staff di Donald Trump

Paola Tommasi è un’economista, divenuta nota per aver fatto parte dello staff della campagna elettorale dell’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

L’economista è nata a Melendugno nel 1982. Dopo aver conseguito il diploma al Liceo Classico di Lecce ha conseguito la laurea alla facoltà di Economia all’Università Bocconi di Milano. Dopo la laurea ha iniziato a lavorare come commercialista per poi lavorare all’Agenzia delle Entrate.

Paola Tommasi in passato è entrata a far parte del mondo della politica, una delle sue più grandi passioni. È diventata capo della segreteria tecnica del presidente del gruppo Forza Italia della Camera dei Deputati. Ha anche ricoperto il ruolo di inviata per il quotidiano Il Tempo ed editorialista di Libero.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa molto, l’economista è sempre stata molto riservata, preferisce infatti tenere lontana dai riflettori la sua sfera personale. Nei mesi scorsi ha però svelato che desiderava diventare mamma anche se è single. Lei stessa ha fatto sapere di essersi recata a Barcellona, in Spagna, dove si è sottoposta alla fecondazione assistita con il seme di un anonimo donatore.

Paola Tommasi sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 26 maggio 2021 su Rai Uno.

