“Trans è bello”, Elliot Page pubblica la prima foto a torso nudo dopo l’intervento

“Trans è bello” è uno degli hashtag pubblicati da Elliot Page come didascalia della sua prima foto a torso nudo dopo l’intervento di mastectomia.

L’attore canadese, conosciuto in precedenza come Ellen Page, ha infatti postato su Instagram la prima immagine dopo l’intervento di rimozione dei seni. “Il primo costume da transessuale”, scrive Elliot Page, aggiungendo hashtag come #transjoy #transisbeaufitul, ovvero #gioiatrans e #transèbello.

Una foto che ha già ricevuto quasi 2 milioni e 800 mila like, con tantissimi commenti di amore e sostegno nei confronti dell’artista.

Sono passati sei mesi da quando Elliot Page annunciava al mondo di essere transgender attraverso un lungo post pubblicato sui social. Oggi l’attore canadese si mostra sorridente e sereno, felice per il percorso intrapreso, con tanto di addominali notevoli.

Tra i commenti al post su Instagram spicca quello dell’attrice Katherine Moennig, apertamente lesbica e sposata dal 2017 con la regista e musicista brasiliana Ana Rezende, principalmente nota per il ruolo di Shane McCutcheon in “The L Word” e “The L Word: Generation Q”.

“Sono così fiera di te, questa è una foto di pura gioia”, si legge invece nel commento di Jillian Mercado, modella e attrice americana disabile (affetta da distrofia muscolare): anche lei fa parte del cast di “The L Word: Generation Q”.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui