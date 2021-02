Men in Black 5 ci sarà? Quello che sappiamo finora e se ci saranno Will Smith e Tommy Lee Jones nel prossimo capitolo

Men in Black 5: ci sarà? L’ultimo capitolo della saga uscito nelle sale, Men in Black International, aveva lasciato un po’ perplessi i fan, appassionati della saga con Will Smith e Tommy Lee Jones.

La pellicola aveva avuto comunque un buon risultato, con un ricavo di 250 milioni di dollari sui 110 milioni spesi per la realizzazione. Ora, voci di corridoio parlano di novità per la saga. Quali sarebbero?

Il ritorno di Will Smith e Tommy Lee Jones in Men in Black 5: possibile?

Secondo le ultime voci di corridoio ancora in fase di conferma negli Stati Uniti, Men in Black 5 potrebbe essere una pellicola con entrambe le coppie di agenti.

Quindi, sì, ci sarebbero in questo scenario Will Smith e Tommy Lee Jones, ma anche Chris Hemsworth e Tessa Thompson. L’amarcord è talmente alto che Sony starebbe pensando anche di chiamare lo stesso regista dei primi 3 film per questo numero 5, Barry Sonnenfeld.

Questo quadro si scontra, però, con una realtà. Chris Hemsworth e Tessa Thompson potrebbero essere impegnati presto in Thor: Love & Thunder. Infatti, entrambi appartengono al gruppo di attori del Marvel Cinematic Universe.

Nulla si sa, poi, sulla trama del nuovo capitolo. Staremo a vedere!

