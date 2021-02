Spiderman No Way Home: annunciato il titolo del terzo film di Spinderman con Tom Holland per l’MCU

Spiderman No Way Home: annunciato il titolo del terzo film di Spiderman con Tom Holland. Cosa ci aspetta nel prossimo capitolo dell’MCu che uscirà il 17 dicembre 2021 nelle sale americane?

Il teaser trailer ufficiale ha stravolto i fan di Spiderman e dell’universo MCU. Signori, finalmente si inizia a parlare di multiversi. Quindi, quale personaggio meglio di Spiderman per rappresentarlo?

Sulla trama si sa poco e niente, ma multiverso si traduce in Doctor Strange che incontrerà di nuovo Peter Parker (Tom Holland). Il nuovo accordo con la Sony, però, permetterà a questa pellicola di avere anche Spiderman del precedente universo Sony, interpretato da Tobey McGuire.

Ci sarà anche un terzo Spiderman, novità di questa pellicola. I fan si sono scatenati con diverse varianti. Sarà possibile prendere a prestito un Tony Stark di un altro universo? Ci sarà Venom? La risposta arriverà a Natale 2021.

Il titolo ufficiale era stato dato sui social da Tom Holland, Jacob Batalon e Zendaya. Infatti, i 3 avevano dato dei nomi finti, prima di dare il nome ufficiale.

Poi, è stato aperto anche un account ufficiale su Twitter con il nome del film.

This, we can confirm. #SpiderManNoWayHome only in movie theaters this Christmas. pic.twitter.com/kCeI8Vgkdm