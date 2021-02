Ottilie von Faber-Castell: la storia vera dietro la fiction che andrà in onda stasera su Rai Uno, curiosità e trailer

Ottilie von Faber-Castell andrà in onda stasera, alle ore 21.30, su Rai Uno. Qual è la storia vera dietro alla fiction e quali sono le curiosità dietro al marchio?

Ottilie von Faber-Castell: la storia vera

La storia vera riguarda la nascita del brand di matite e soluzioni grafiche nata a Norimberga nel 1761. L’azienda esisteva già a nome von Faber, perché era stato effettivamente il nonno di Ottilie a fondarla.

Il padre di Ottilie morì di infarto a soli 42 anni. Così, il nonno decise di affidare l’azienda a Ottilie, anche se donna. L’uomo lasciò alla ragazza allora 18enne (minorenne all’epoca) delle indicazioni per testamento, lasciando di fatto a lei l’azienda.

L’unica condizione è che l’azienda non cambiasse nome per via del cambio di cognome di Ottilie dopo il matrimonio e così fu. Si affiancarono semplicemente i due cognomi, sia per lei che per l’azienda.

Purtroppo, però, il matrimonio con Castell non andò bene, per via della guerra, che li tenne a lungo lontani. Ottilie si innamorò del barone Philipp von Brand zu Neidstein.

Alla fine, la donna ottenne un vitalizio annuale dall’azienda e dal marito e poté concludere la sua vita con l’uomo che amava.

L’azienda è rimasta alla famiglia, che la gestisce da 7 generazioni e ha 7000 dipendenti, per un totale di 2 miliardi di matite all’anno.

Ottilie von Faber-Castell: trama, curiosità, trailer ufficiale e cast

La miniserie del 2019 ha una durata di 180 minuti ed è diretto da Claudia Garde. La storia della fiction si concentra soprattutto sulla prima parte, quando Castell fa di tutto per sposarla e trova l’opposizione della zia di Ottilie dopo la morte del nonno.

Il cast è composto da:

Kristin Suckow: Ottilie von Faber;

Martin Wuttke: Lothar von Faber;

Johannes Zirner: Alexander von Faber-Castell;

Hannes Wegener: Philip von Brand zu Neidstein;

Jasmin Schwiers: Clarissa von Straaten;

Franziska Wulf: Diana von Hirsch;

Lena Klenke: Anna Vasbender;

Pit Bukowski: Fabrikarbeiter Johann.

Leggi anche => Red Sparrow, tutto quello che c’è da sapere sulla pellicola di spionaggio del 2018 e la storia vera dietro al film

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui