Anticipazioni Domenica Live e Live-Non è la d’Urso 28/02: ospiti dalla famiglia Zenga a Maria Teresa Ruta

Stando alle anticipazioni di Domenica Live e Live-Non è la d’Urso del 28/02 ci saranno ospiti dal GF Vip e non solo

Domenica 28 febbraio, Mediaset ha il tanto atteso appuntamento con Domenica Live e Live-Non è la d’Urso, programmi condotti da Barbara D’Urso.

Stando alle anticipazioni date dalla stessa conduttrice, gli ospiti presenti domenica pomeriggio a Domenica Live, saranno Pippo Franco e il figlio Gabriele, che racconteranno alcuni aneddoti sconosciuti della loro vita privata. Poi arriverà Ivano Marchetti, ex membro dei Cugini di Campagna, che racconterà del suo periodo più buio della sua vita dopo uscito dal coma. In seguito, ci sarà Carmen Di Pietro, rilascerà alcune dichiarazioni sul fatto di aver contratto il Covid-19 assieme alla sua famiglia pochi giorni fa. Infine, ci sarà lo spazio dedicato a Paolo Rossi, ex calciatore scomparso pochi mesi fa.

Per l’appuntamento serale con Live-Non è la d’Urso si parlerà ancora del Gf Vip con Maria Teresa Ruta che si confronterà con Amedeo Goria e con Giulia Salemi, che avrà in incontro con le sette sfere e l’ex fidanzato Ambrham Garcia, conosciuto in un reality spagnolo. Non mancherà inoltre la parte dedicata ai tradimenti dei vip, che saranno sottoposti alla macchina della verità proveniente dall’Alabama. Si parlerà ancora della famiglia Zenga, con la presenza di papà Walter che racconterà dell’incontro con i figli Nicolò e Andrea, reduce dall’esperienza del Grande Fratello Vip 5. A fine puntata, la padrona di casa proverà a far riappacificare Ivano Marchetti e Nick Luciani, ex membri dei Cugini di Campagna.

Grande successo per Barbara D’Urso, che ha smentito la notizia riguardo la chiusura di Live-Non è la d’Urso per bassi ascolti. Il programma domenicale infatti terminerà il 28 marzo ma tornerà a settembre con nuove novità. Per quanto riguarda Domenica Live, si prolungherà per due ore per un totale di quattro ore di messa in onda. Nel contenitore domenicale inoltre ci sarà uno spazio dedicato all’attualità.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui