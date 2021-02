Domenica In, Amadeus fa uno spoiler su Sanremo 2021: ci potrebbe essere Mara Venier

Amadeus ha fatto una piccola anticipazione sugli ospiti di Sanremo 2021: sarà anche Mara Venier?

Nella puntata del 28 febbraio 2021 di Domenica In, è stato ospite in collegamento Amadeus per dare delle prime anticipazioni sul Festival di Sanremo 2021. La kermesse del festival della canzone italiana partirà 2 marzo per poi terminare il 6 marzo. Sul palco dell’Ariston, ci saranno i co-conduttori Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovich. Come già anticipato, l’ex trapper presenterà cinque quadri artistici per tutte le cinque serate del festival, mentre è ancora mistero sul calciatore del Milan.

Il direttore artistico ha poi anticipato che quest’anno il livello di brani musicali è molto alto e che ha selezionato i brani con cura. Amadeus inoltre si è detto dispiaciuto per non aver scelto alcuni artisti, poiché non è stato affatto un compito semplice. “Quest’anno ci sono 26 canzoni in gara non è mai successo nella storia del festival” ha aggiunto il direttore artistico. Tanti artisti sul palco dell’Ariston a partire dai volti nuovi come i Coma Cose, Extraliscio, fino a quelli già conosciuti grazie ai talent, tra cui Gaia (vincitrice di Amici) e i Maneskin (secondi classificati a X Factor).

Infine, Amadeus si è lasciato sfuggire uno spoiler sull’ospite di Sanremo 2021 domenica 7 marzo: “Mara ci sarai domenica prossima?”. La conduttrice, che non si aspettava affatto questa proposta, ha replicato con un “dovrei”. Insomma, a quanto pare, non si è certi della presenza della Venier sul palco dell’Ariston e non ci resta che attendere le prossime indiscrezioni.

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui