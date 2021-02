Oroscopo di Paolo Fox dal 1 al 7 marzo: previsioni della settimana

Inizia la prima settimana di Marzo, ma cosa vorranno dirci le stelle? Lo scopriamo con l’oroscopo di Paolo Fox.

Ariete

Durante linizio del mese appena finito hai ritrovato la fiducia nell’amore. Ora devi provare a mantenere la pazienza e a non arrabbiarti, Cerca di non chiuderti piuttosto prova a buttarti in nuove emozioni. Quanto al lavoro, c’è tanta stanchezza ma anche qualcosa di bello in vista della primavera in arrivo.

Toro

Per tutte quelle coppie in crisi da mesi, ad oggi ancora non è stato ritrovato l’equilibrio. Esci da un febbraio molto pesante, per cui ora prova a non doscuteremcom i parenti. Quasi sicuramente avrai un incontro o una presenza del tutto inaspettata. Quanto al lavoro, in questa settimana ci sarà un lieve recupero.

Gemelli

Sta per entrare Marte nel segno, dunque é un momento ottimo per fare scelte in amore. Forse potresti concentrarti più sul lavoro che sull’amore: devinprovare a non farti sfuggire di mano tutto. Dal punto di vista professionale, chi ha aperto un’attività da poco recupererà: le stelle sorridono ai professionisti

Cancro

Venere in questi giorni ti sorride, tieni d’occhio la giornata di mercoledì perché sarà tutta dedicata ai sentimenti. Sarà il momento perfrtto per fare delle scelte e per lasciarsi andare alle emozioni.

Nel lavoro é il momento giusto per prendere delle decisioni e per lasciadsi andare a delle professioni creative.

Leone

Il mese appena finito è stato un inferno. Oggi quindi andrai alla ricerca di una maggiore libertà interiore: sebbene il periodo non sia dei migliori, andrà comunque tutto meglio rispetto al passato.

Sul lavoro, il cielo è favorevole ma si consiglia di approfondire quello che è successo nei giorni scorsi.

Vergine

Se cerchi dei segni che ti soddisfino, ci saranno a sorriderti Scorpione e Capricorno. Anche perché hai bisogno di tranquillità e non di persone incerte.

Nel lavoro sta per arrivare un momento importante. A partire dalle scelte vantaggiose sebbe tu debba fare attenzione almeno alle spese nella giornata di venerdì.

Bilancia

Per chi ha appena cominciato una relazione, ora è il momento di concedersi tutte le emozioni del caso. Le stelle ti sorridono e favoriscono ed entro la fine del mese si potrebbero raggiungere ottimi risultati.

Invece per i single sta per arrivare l’amore: ora sentitti libero di vivere e da giovedì sarai anche più sensuali.

Scorpione

Venere è in ottimo aspetto e i single potrebbero ritrovarsi all’improvviso davanti una bella storia d’amore, soprattutto nella seconda metà del mese. Circa il lavoro, chi ha avanzato delle richieste riceverà presto le risposte.

Sagittario

Non è un punto a tuo favore l’innamoramento, in particolare per chi ha avuto delle delusioni in passato. Sarà forse per questo che ti concedi love story poco impegnative.

Tieni confo però che giovedì Marte comincerà a stare in opposizione, dunque chi sta aspettando delle chiamate sul lavoro deve agire con calma e senza fretta.

Capricorno

Sei troppo preoccupato per il lavoro che dimentichi spesso l’amore. Ma è giunto il momento di darci un taglio e già da mercoledì potrebbe cambiare qualcosa.

Nel lavoro poi sta per arrivare una soddisfazione sebbe sia il momenfo di rivedere alcune scelte.

Acquario

Vorresti per te un amore particolare, diverso dalle cose passate e che ti dia più gioia.

Dal punto di vista lavorativo, si tratta di momenti propizi, e quindi dovresti dare una svolta alla propria vita. Il consiglio è quello di fare qualunque cosa che non intacchi la tua tasca.

Pesci

Venere è nel segno e ti favorisce in amore. Si consiglia di no scostarsi troppo dalle emozioni e riconquistare la fiducia nei sentimenti.

Nella professione sei soddisfato anche se ci potrebbero essere delle tensioni con i colleghi soprattutto nella giornata di venerdì.

