Grazie a Beautiful e alle trame delle puntate e anticipazioni dal 7 al 13 marzo 2021, scopriremo che Brooke non sarà felice dell’idea che Hope lavori con Thomas.

Brooke, d’altra parte, rincarerà la dose di tensione e la avviserà che è proprio il figlio di Ridge ad avere covato un’ossessione nei suoi confronti. Inoltre la Logan senior aggiungerà che Thomas dovrebbe essere curato.

Con la sua ossessione e nessun aiuto, il suo male degenererà. Liam intanto intenderà smascherare Thomas aiutato da Zoe.

Hope cercherà uno stilista per il nuovo progetto



Hope, nel frattempo cercherà, in tutti i modi, di avere un nuovo stilista per la “Hope for the Future”, ma non riuscirà a trovarlo. Liam penserà che Zoe sia il miglior modo migliore per entrare nella mente di Thomas.

In questo modo si potrà capire quali siano le sue reali intenzioni, quindi il piano è quello di assumere nuovamente la ragazza alla Forrester Creations. Thomas ha stancato tutti ormai, a parte Steffy che ancora non gli crede.

Brooke appare triste e senza alcuna consolazione quando nuovamente Ridge le chiede di perdonare il figlio. Thomas farà credere a tutti, o almeno proverà a dimostrare di essere diverso.

Thomas fingerà di essere cambiato

Egli ha fatto assumere Zoe e la bacerà quando vedrà arrivare Hope. Tutti diffideranno riguardo a questa strana svolta. Potrebbe essere un modo per arrivare a Hope Logan, anzi lo sarà sicuramente.

Hope ingaggerà Thomas alla Hope for the future, dopo essere riuscito a convincere Liam e ad ottenere, non facilmente, il permesso di Liam. La ragazza è costretta a battere Steffy nella sfida di moda, masarà felicesolo Thomas.

Nel tempo e con le prossime anticipazioni straniere o settimanali di Beautiful lo scopriremo, non mancate!

