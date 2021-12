John e Lonnie Hambrick, come stanno oggi i fratelli di Vite al limite?

Questa sera su Real Time andrà in onda la prima puntata dell’ottava stagione di Vite al limite, uno dei programmi più amati dai fedelissimi del canale 31 del digitale terrestre.

I protagonisti di questo primo episodio sono John e Lonnie Hambrick, una coppia di fratelli che sono stati a lungo separati prima di ritrovarsi negli ultimi tempi.

I fratelli hanno rispettivamente 34 e 35 anni, vivono in Texas e quando si sono rivolti al dottor Nowzaradan pesavano 311 e 277 kg. Come raccontano gli stessi fratelli Hambrick nella puntata di Vite al limite, il loro papà non ha mai accettato l’omosessualità di Lonnie (svelata durante gli anni dell’adolescenza): una circostanza che ha portato uno dei due fratelli a rifugiarsi nel cibo.

In più, il secondo matrimonio della madre è stato un incubo per i due fratelli, dato che il nuovo compagno li picchiava e li maltrattava.

Le cure del dottor Nowzaradan hanno dato i loro frutti, visto che entrambi sono riusciti a perdere oltre 150 chili: grazie a questa importante perdita, i due fratelli sono tornati a fare molte cose che prima non erano in grado di svolgere per via della loro imponente mole. Ora sembrano condurre una vita serena e dicono di sentirsi spesso, nonostante vivano in due città diverse.

