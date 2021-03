Una Vita puntate spagnole: Genoveva e la vera storia di David e Valeria

Genoveva conosce tutte le malefatte e, di conseguenza intuisce quando qualche persona sta agendo contro il suo interesse. La Salmeron non è mai stata seconda a nessuno e la perfidia del suo intuito la farà vedere molto lontano.

Ecco perchè la malvagia protagonista di Una Vita, scoprirà la verità su David e Valeria, che sarà accaduto tra di loro? La soap spagnola che, a quanto sembrà, giungerà presto al termine, ha fatto conocere la coppia e abbiamo appreso che un mistero li sta unendo.

Anche se apparentemente sembra una coppia “normale”, l’attenzione di Genoveva verrà subito attratta dal loro comportamento. La perfida donna, nonostante i mille suoi artefici, non saprà, nè scoverà nulla e intanto i due saranno benvoluti da tutto Acacias.

Complici per la pelle

Già gli abitanti del ricco quartiere iberico non avevano ancora dimenticato l’attentato avvenuto, che Genoveva verrà sospettata di omicidio. Avete letto bene, il marito sospetterà che sua sorella Natalia sia morta per mano della diabolica consorte.

Inoltre egli temerà che l’arguta moglie possa venire a capo della verità su Valeria, quindi la Salmeron aveva visto giusto. Capiremo che la new entry ha un segreto e suo marito ne è coinvolto.

La Salmeron si è infatti sposata con Aurelio per convenienza, l’erede di Cayetana vorrà essere a capo e dominare ogni evento ad Acacias. David e Valeria fingeranno, si baceranno anche dinanzi agli altri per rassicurare di amarsi.

Quindi la loro sarà solo una finta, ad Acacias celano un mistero, dietro la loro falsa gentilezza. Intanto molte sono le tensioni tra Aurelio e la moglie che si mostra morbosamente curiosa del suo passato.

Liberto e Rosina in perenne crisi



Ad Acacias non ci sarà pace, a quanto sembra. Rosina e Liberto saranno spesso in crisi. Economicamente la famiglia sta male e alla fine dovranno attingere ai risparmi.

La tensione in famiglia crescerà e ci sarà con Lolita, qualcuno che vorrà aiutare l’avvocato Felipe . Si tratta di Ramon, l’avvocato Alvarez Hermoso però, nonostante i problemi di salute, non vorrà essere aiutato. A casa dell’avvocato giungerà l’infermiera Dori, che si prenderà cura di lui.

Aurelio attenderà il momento per uccidere Genoveva, a sua volta la donna sedurrà David. Ella, arguta come è, cerherà di estorcergli informazioni su Aurelio.

L’uomo si discosterà dal suo approccio, solo per un attimo, Valeria li sorprenderà in un atteggiamento comunque compromettente. Il consorte di Genoveva tenterà un approccio con Valeria, arriverà però David e non succederà nulla.

Valeria suonerà il pianoforte per Aurelio

Valeria suonerà il pianoforte per Aurelio che lui stesso ha preso in affitto. L’uomo avviserà la Salmeron del ritorno Rodrigo. Genoveva intanto continuerà a indagare e a frugare nella vita del suo sposo.

Infine ruberà al suo consorte le chiavi della scrivania per controllare eventuali documenti nascosti. Il matrimonio tra i due è fondato proprio sui segreti e lui ha capito che lei ha messo fine alla vita di Natalia. In compenso lei ha delle foto compromettenti circa un omicidio di lui.

La dark lady troverà delle lettere proprio di Valeria, non per il marito, ma Aurelio avrebbe dovuto consegnarle al suo vero marito, Rodrigo. Lui minaccerà di ucciderla per vendicare Natalia, la donna reagirà sentendosi male. Solo dopo essersi riappacificati, si giureranno sincerità reciproca. Il Quesada che avrà in mente di fare per i due?

