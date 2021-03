Daydreamer – Le ali del sogno anticipazioni 8 – 12 marzo 2021

Daydreamer – Le ali del sogno e le sue anticipazioni sulle puntate dall’8 al 12 marzo 2021, ci mostreranno molte appetibili novità. Eravamo rimasti con Can e Sanem arrabbiati per i terreni, riusciranno a far pace e a tornare insieme? I fan stanno sperando da molto che la coppia riesca a tornare insieme e tutto si concluda con una festa matrimoniale. La loro grande intesa e attrazione, invece, sembra destinata a non accontentare i telespettatori.

Daydreamer – Le ali del sogno anticipazioni: sospese le puntate serali

Ricordiamo che le puntate serali sono state sospese per Daydreamer. Durante la prossima settimana la soap verrà trasmessa solo nel pomeriggio, salvo cambiamenti di programmazione. Canale 5 dal lunedì al venerdì alle 16.45 circa ci mostrerà una bella storia d’amore. La telenovela turca non verrà a scontrarsi con il Festival di Sanremo.

Durante la scorsa settimana, Yigit ha invitato Sanem a recarsi insieme a lui a un evento molto importante. La giovane avrebbe dovuto recarsi a New York, ma ella ha rifiutato. La sua intenzione, infatti era di continuare la storyline con con Can. Quest’ultimo, come sappiamo, dopo aver ascoltato la conversazione di Sanem e Yigit avrebbe voluto andarsene ancora, ma leggerà il romanzo dell’amata e rimarrà .

Una campagna per il premio letterario

Non solo, Aziz, padre di Can, organizzerà all’agenzia una campagna di sostegno a Sanem. Il premio letterario che sarebbe stato conferito alla giovane sarebbe divenuto più famoso e Can come fotografo era l’ideale. L’uomo, così, avrebbe fatto in modo di riavvicinare i due giovani innamorati.

Can accuserà, in seguito, Yigit di aver distrutto, bruciandolo il diario di Sanem. L’uomo avrebbe desiderato smascherare il rivale, si incendierà e distruggerà, però, solo il suo rifugio. In ogni caso, tutti sapranno la verità su Emre. I genitori della ragazza le offriranno di lavorare nel negozio di famiglia.

Ciò che ci colpirà, la prossima settimana, sarà Sanem, che si recherà a raccogliere fiori nel bosco. Ciò che accadrà sarà tragi-comico. la ragazza, infatti, per difendersi, colpirà senza averne intenzione, Can in testa. Essendo da sola, in seguito alla percezione di alcuni rumori si spaventerà.

Sanem curerà Can

Ella crederà che un orso la stia per attaccare e cercherà di salvarsi. Sanem si prenderà dunque cura di Can, piena di sensi di colpa e preoccupata. La notte coprirà i loro corpi che dormiranno insieme nel bosco faranno ritorno a casa all’alba.

Yigit, nel frattempo, a casa da solo, si preoccuperà molto. Nutrirà, inoltre paura che Sanem e Can possano riavvicinarsi, come lo hanno tenuto nascosto per mesi e mesi. Sanem, oltretutto è una ragazza fragile, Yigit temerà che venga circuita dall’affascinante fotografo.

Can, in seguito, riuscirà a smascherare Yigit e a farlo confessare di aver bruciato il diario di Sanem. Yigit confesserà tutta la verità a Sanem, ma nel mezzo della confessione, Huma invierà un sms.

Sanem si convincerà che Can non provi nulla per lei

Sanem, in seguito al messaggio di Huma, penserà che Can non provi nulla per lei. Yigit ne sarà felice e proporrà alla giovane di sposarlo. Can e Sanem, proveranno a riavvicinarsi, giungeranno, intanto notizie di probabili nozze. Yigit si inginocchierà davanti a Sanem.

Nella tenuta di Sanem tutti cercheranno di fare ricordare alla donna il rapporto con Can. In tanti tenteranno di fare andare in fumo le nozze. Sanem e Can, per gli altri, dovrebbero tornare definitivamente insieme facendo trionfare l’amore vero.

Deren, intanto, organizzerà una campagna pubblicitaria per le creme e i profumi di Sanem. Emre, invece, dopo aver confessato anche a Can di essere disoccupato, incoraggerà Leyla a prepararsi per la prima lezione di tango. L’appuntamento è con la coppia di innamorati, durante le anticipazioni della prossima settimana, non mancate!

