Beautiful trame americane: Vinny cambierà il test di paternità del neonato?

Il test sul DNA del figlio di Steffy è stato eseguito, tutti ora sono in ansia, per conoscere il risultato. Il secondo figlio che la Forrester potrebbe avere concepito il piccolo da John “Finn” Finnegan, mentre era ancora sposata con Liam.

Hope Spencer tornerà con Thomas?

L’ex marito di Steffy, infatti, potrebbe essere il padre del bambino. Da tempo conosciamo che la Forrester e il dottore hanno avuto una relazione clandestina.

Un “inganno” potrebbe essere accaduto anche questa volta, come è già successo con la prima figlia. Sono molti gli indizi che avvalorano l’idea dell’analisi alterata. Vinny Walker, l’amico di Thomas, potrebbe averlo fatto.

Thomas ha ammesso e ribadito di volere il bene di Hope e che salvaguarderà il suo matrimonio con Liam. Lo stilista, però, continua ad amarla e Vinny ne è al corrente.

Vinny aiuterà Thomas

Lo spacciatore e truffatore desidera che l’amico porti a termine il suo sogno d’amore con la giovane Logan e saboterà il suo rapporto con Liam per aprire un varco destinato a Thomas.

Ridge spingerà il figlio a non ascoltare Vinny, nel frattempo Hope cadrà in disperazione per il fatto che Liam abbia un secondo figlio con Steffy. La Il risultato del test le renderà impossibile perdonare il marito.

Ella era ferita, anche se il tradimento era avvenuto a causa di un malinteso da parte di Liam convinto che la moglie gli fosse infedele.

Beautiful, trame americane: Vinny lavora in ospedale

Hope non gode affatto della fiducia dell’uomo che ha sposato. La ragazza avrebbe superato l’accaduto, per Beth. Liam ora diverrà padre con una donna diversa e ciò rischierà di fare finire il loro matrimonio.

Vinny potrebbe avere contaminato il test, il ragazzo si è presentato da Thomas, lamentandosi di un nuovo lavoro. Egli è infatti molto impegnato e lontano dalla, indossa una divisa bianca, è un medico.

Vinny lavora in ospedale e, un nuovo promo per le prossime puntate in onda in America lo ritrae proprio impegnato in un laboratorio. Lo stilista scoprirà che Vinny è stato colui che ha dichiarato Liam, padre del bambino?

Durante le prossime anticipazioni sulle trame americane di Beautiful scopriremo ciò che è accaduto veramente, a presto!

Vuoi rimanere aggiornato su tutte le ultime news? Seguici anche su Instagram cliccando qui e su Google News cliccando qui