Chi è Silvia Mezzanotte? Età, carriera e vita privata della cantante

Ecco chi è Silvia Mezzanotte, età, vita privata e carriera della nota cantante

Silvia Mezzanotte è una nota ed amata cantante, è stata una delle voci più apprezzate e amate dei Matia Bazar.

La cantante è nata il 22 aprile 1967 a Bologna, ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era solo una bambina. Ha debuttato nel mondo della musica nel 1990 a Sanremo Giovani con il brano Sarai grande, si aggiudicò il quarto posto ma ottenne molto successo.

Negli anni ’90 Silvia Mezzanotte ha avuto l’opportunità di collaborare con importanti e famosi artisti come Mia Martini, Laura Pausini, Francesco De Gregori e altri ancora. Il vero successo lo ha però ottenuto nel 1999, entrando a far parte della band Matia Bazar.

Con il noto gruppo musicale si è esibita altre tre volte al Festival di Sanremo, non più tra le nuove proposte ma tra i Big. Con il brano Messaggio d’amore nel 2002 si aggiudicarono la vittoria della nota Kermesse sanremese.

Silvia Mezzanotte decise di lasciare il gruppo nel 2004 per farsi spazio nel mondo della musica come solista. Nel 2006 ha pubblicato l’album Il viaggio, non ottenne però molto successo. Per conquistare maggiore visibilità prese parte a varie trasmissioni televisive e fece parte del cast del reality Music Farm. Nel 2008 ha pubblicato il suo secondo album Lunatica.

Nel 2010 la nota cantante è tornata nella band dei Matia Bazar e ha conquistato molto successo. Due anni dopo hanno partecipato di nuovo a Sanremo con la canzone Sei tu. Dopo la morte di Giancarlo Golzi il gruppo si è sciolto, nel 2016 la cantante ha debuttato ancora come solista.

Sempre nel 2016 Silvia Mezzanotte ha partecipato a Tale e Quale Show dove si è aggiudicata la vittoria. Due anni dopo ha l’importante opportunità di collaborare con Dionne Warwick.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla, la cantante è sempre stata molto riservata, preferisce mantenere la sua sfera personale lontana dai riflettori. Da qualche anno ha un compagno che non fa parte del mondo dello spettacolo, di lui non si sa nulla.

Da oggi e per qualche giorno Silvia Mezzanotte sarà ospite di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, programma in onda su Rai Uno.

Sara Fonte

