Chi è Silvia Notargiacomo, l’ex compagna di Ermal Meta? Età, carriera e vita privata della speaker radiofonica

Ecco chi è Silvia Notargiacomo, la speaker radiofonica che per dieci anni è stata legata sentimentalmente a Ermal Meta

Silvia Notargiacomo è una speaker radiofonica, nota anche per essere l’ex compagna del noto cantante Ermal Meta.

Non sono molte le informazioni che si conoscono su di lei dal momento che è sempre stata molto riservata. Sappiamo che è nata nel 1983 a Roma, ha manifestato la sua grande passione per la musica sin da quando era molto giovane. Ha anche un blog dove parla della sua passione per la musica e dei suoi più grandi interessi.

Silvia Notargiacomo ha iniziato la sua carriera in radio quando era molto giovane, il suo primo incarico risale al 2002 per la Magic TV. Ottenne maggiore popolarità nel 2008, con la sua partecipazione al programma Cominciamo Bene in onda su Rai Tre. L’anno successivo si è trasferita a Bari per lavorare con Telenorba e Telebari. Da quel momento ha ottenuto importanti incarichi su Radio 1 Rai, su RTL 102.5 e Radio Zeta. Ad oggi lavora su R101.

Per quanto riguarda la sua vita privata, la speaker radiofonica è stata legata sentimentalmente al cantante Ermal Meta dal 2008 al 2019. Essendo entrambi molto riservati per molto tempo preferirono mantenere la loro relazione lontana dal gossip e dai riflettori. Ad oggi non è noto se Silvia Notargiacomo sia ancora single o impegnata sentimentalmente.

Ermal Meta sarà ospite di Serena Bortone tramite collegamento a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 3 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

