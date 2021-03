Cotto e Mangiato ricetta 3 marzo 2021: ravioli con piselli e burrata

Ravioli con piselli e burrata oggi a Cotto e Mangiato. In compagnia dello chef Pinati, Tessa ci prepara questa ricetta gustosa.

La ricetta

Per gli ingredienti abbiamo bisogno di:

Burrata

Pasta fresca

Piselli

Pane tostato

Uova

Piselli

Procedimento

In una padella scaldare olio e acciughe poi versare dentro il pane tagliato a cubetti. Dopo aver fatto assorbire l’olio mettere in forno qualche minuto. Intanto sbollentare i piselli, poi quando saranno pronti una quota vanno soffritti in padella e un’altra va mixata (per ottenere una Crema) con pangrattato formaggio grattugiato e un uovo. A questo punto ricavare dei dischi di pasta e mettere al centro la crema di piselli. Chiudere a forma di ravioli e sbollentare in acqua. Intanto caramellare della cipolla in pentola. Quando saranno cotti scolare e versare nella padella con i Piselli quindi far saltare e mettere nel piatto. Creare nel piatto una base di burrata, più ravioli, pane tostato e qualche fettina di cipolla.

