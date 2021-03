Chi è Gigi Marzullo? Età, carriera e vita privata del noto giornalista

Ecco chi è Gigi Marzullo, carriera, età e vita privata del noto giornalista televisivo

Gigi Marzullo è un giornalista televisivo molto noto e amato, nato il 25 luglio del 1953 ad Avellino.

Sin da giovane ha manifestato la sua grande passione per il giornalismo, all’inizio della sua carriera iniziò a collaborare con il giornale più noto della Campania, Il Mattino. Approdò in televisione nel 1986 al timone di Italia Mia, in giro per l’Italia il giornalista raccontava le bellezze del Paese.

Nel 1987 Gigi Marzullo continua a lavorare su Rai Uno con la conduzione di Il mondo è tuo. Dal 1989 al 1993 ha condotto Mezzanotte e dintorni, programma notturno in onda su Rai Uno.

Il giornalista dal 1994 iniziò a condurre i programmi Sottovoce, nello speciale Così è la mia vita…Sottovoce. Era anche al timone di Settenote – Musica e musiche, Cinematografo, Milleeunlibro – Scrittori in TV, Applausi e L’appuntamento – libri in TV su Rai 1.

Nel 2013 Gigi Marzullo diventa responsabile di Notte di Rai 1, venne nominato da Luigi Gubitosi, direttore generale RAI. Lo abbiamo visto anche nella serie tv di Sky 1993 nel 2017, dove interpretava se stesso. Dal 2020 il giornalista è in pensione, continua però a condurre i suoi programmi con un contratto come collaboratore esterno.

Per quanto riguarda la sua vita privata, il giornalista è convolato a nozze nel 2008 con Antonella De Iuliis.

Gigi Marzullo sarà ospite tramite collegamento di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 4 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

