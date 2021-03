Cotto e Mangiato ricetta del 4 marzo 2021: quiche di zucchine

Quique di carciofi oggi a Cotto e Mangiato. Ecco Tessa come la prepara.

La ricetta

Per gli ingredienti avrai bisogno di:

3 carciofi

60 grammi di fontina

Cipolla

Limone

Erba aromatica

1 sfoglia

3 uova

Procedimento

Tagliare i carciofi e metterli in acqua calda e limone. Dopodiché metterli in padella e farli soffriggere con olio e cipolla dunque far cuocere. Intanto sbattere le uova salare e aggiungere le erbette aromatiche tritate. Quando i carciofi saranno pronti, sistemare la sfoglia nella teglia con cerniera, mettere alla base fontina a cubetti e carciofi. Poi versare sopra le uova sbattute e mettere in forno a 190 gradi per una ventina di minuti. Servire fredda e ben rappresa.

