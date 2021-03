Ecco chi è Pino Strabioli, età, carriera e vita privata dell’attore, regista e conduttore

Giuseppe Strabioli, meglio conosciuto come Pino Strabioli, è un attore, regista e conduttore molto noto.

È nato il 26 luglio 1963 a Orvieto, manifestò la sua grande passione per la recitazione sin da quando era solo un bambino. Dopo aver conseguito il diploma decise di trasferirsi a Roma per iscriversi a Lettere con indirizzo ‘Storia dello Spettacolo‘. Iniziò anche a frequentare una piccola scuola di teatro.

Pino Strabioli iniziò presto a far parte di una compagnia con la quale ha girato molte città in Italia. Il suo debutto in televisione risale al 1992 su ‘T’amo TV‘ in onda su Telemontecarlo.

L’attore, regista e conduttore iniziò a collaborare con diversi programmi televisivi, approdò poi anche nel mondo del cinema. Ha recitato in film come Le ombre rosse e La via degli angeli. Nei panni di conduttore lo abbiamo invece visto in programmi come Grazie dei fiori, si trattava di uno speciale del Festival di Sanremo. Insieme a Maurizio Costanzo nel 2020 ha avuto l’opportunità di condurre Insonnia su Rai Tre, conduce anche Il Caffè di Raiuno.

Per quanto riguarda la sua vita privata non si sa quasi nulla, Pino Strabioli è sempre stato molto riservato. Sappiamo però che ad oggi è single, in passato è stato però legato sentimentalmente in segreto al regista Patrick Rossi Gastaldi. In un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano confessò che fu grazie a lui che entrò a far parte del mondo dello spettacolo.

Pino Strabioli sarà ospite tramite collegamento di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, nella puntata che andrà in onda oggi 4 marzo 2021 su Rai Uno.

Sara Fonte

