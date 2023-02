Chi è Costanza Bertuzzi, l’influencer “agricola”? Curiosità, social e vita privata

Costanza Bertuzzi, chi è l‘influencer agricola che in quest’ultimo periodo è diventata piuttosto nota e famosa sui social e non solo? Sappiamo bene che sempre più giovani riescono a trovare lavoro proprio grazie ai social, diventando talvolta anche delle vere e proprie star. Ad ogni modo, conosciamo meglio Costanza Bertuzzi, come è diventata un’influencer agricola e come è cambiata la sua vita negli ultimi anni.

Costanza Bertuzzi, curiosità

Parliamo di una nota influencer agricola, il cui nome è Costanza Bertuzzi, la quale ha deciso di lavorare nel settore agricolo e nessuna cosa al momento è riuscita a farle cambiare idea. La mattina si alza molto presto e la sera va a dormire molto tardi. Ama la sua vita che è cambiata letteralmente da quando è diventata una vera e propria influencer grazie ai social. Lei stessa ha detto di non essere interessata ai soldi, alla notorietà ne a fare vacanze particolari. Ha deciso di seguire ciò che hanno fatto tutta la vita i suoi genitori ma di unire a questo i social.

Costanza Bertuzzi social

Nel giro di pochi anni Costanza è diventata una protagonista del settore e sui social è particolarmente seguita. E’ infatti diventata un’influencer agricola e vanta oltre 60 mila follower. Ma non finisce qui, visto che grazie ai social, la giovane ha avviato tante collaborazione con diverse aziende del settore. Nel corso di una recente intervista, la giovane ha raccontato che non è l’unica influencer agricola presente sui social, ma che almeno sono in tre. Poi però è arrivata la stoccata, visto che la giovane ha detto che parlando con le altre ragazze, dopo un pò si capisce bene che non sanno niente del settore.

Vita privata

Sin da piccolina ha desiderato e sognato lavorare in un’azienda agricola ed effettivamente ha lavorato in due aziende molto importanti. “Ora sono in grado di cavarmela su tutti i tipi di campo, anche quando si tratta di portare avanti lavori più complicati. Vengo tutti i giorni a lavoro, con orari che cambiano in base a quello che c’è da fare, e amo essere qui. In due parole? Sono una persona che ha realizzato il proprio sogno”. Queste le parole di Costanza che oggi guida trattori da 400 cavalli. Riguardo la sua vita privata non sappiamo se effettivamente sia fidanzata o meno, visto che la giovane è anche molto riservata.